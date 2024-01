Poco M6 Pro, X6 et X6 Pro : leurs caractéristiques fuitent à quelques jours de leur lancement

La sous-marque Poco de Xiaomi devrait bientôt accueillir de nouveaux représentants sous la forme des Poco M6 Pro X6 et X6 Pro. Les trois appareils pourraient être présentés lors d’une conférence de Poco le 11 janvier 2024 et leur caractéristiques ont été dévoilées par erreur à quelques jour de leur lancement.

Poco X5 Pro ©Xiaomi

En général, les téléphones proposés par la sous-marque du constructeur chinois ont un excellent rapport qualité-prix. Par exemple, le Poco F4 GT est l’un des meilleurs smartphones gaming de 2023, grâce à sa recharge rapide et il est possible de le trouver entre 600 et 700 euros.

Les Poco, contrairement aux smartphones Xiaomi, peuvent être considérés comme des produits d’entrée ou de milieu de gamme. En effet, alors qu’un Xiaomi 13 Pro se vend à partir de 1100 euros, le dernier Poco, le F5, se retrouve aux alentours de 500 euros.

La sortie de nouveaux modèles est donc une excellente nouvelle qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’un smartphone performant à moindre coût. Si leur date de commercialisation et leurs spécificités étaient encore inconnues, un loupé de la part d’Amazon permet d’en apprendre un peu plus sur les appareils en amont de leur présentation officielle.

Le Poco M6 Pro, un smartphone d’entrée de gamme très intéressant

Successeur du Poco M5, le Poco M6 Pro présente une évolution majeure avec un écran FHD+ OLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’une puce MediaTek Helio G99, pouvant aller jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La batterie, elle, est de 5000 mAh avec recharge rapide filaire 67W. Côté photo, le M6 Pro devrait adopter une triple caméra avec un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et enfin un capteur macro de 2 MP.

Rendu Poco M6 Pro ©91mobiles

Le smartphone devrait être livré avec Android 13 (MIUI 14), il est donc probable qu’HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, soit absent, idem pour les X6 et X6 Pro. Le smartphone devrait être disponible en deux versions distinctes. La première avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. La seconde devrait accueillir 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Des X6 et X6 Pro qui s’inspirent des derniers Redmi de Xiaomi

En ce qui concerne les Poco X6 et X6 Pro, ceux-ci sont très inspirés de la gamme Redmi de Xiaomi et ont de nombreuses caractéristiques en commun. Le X6, par exemple, se rapproche du Redmi Note 13 Pro en intégrant un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Tandis que le X6 Pro adopte le processeur MediaTek Dimensity 8300 à l’image du Redmi K70E.

Rendu Poco X6 Pro ©91mobiles

Question affichage, les capteurs photo, la mémoire vive et de stockage,le X6 et le X6 Pro devraient adopter les mêmes configurations que le M6 Pro. Il semblerait que Poco n’ait pas voulu différencier ses smartphones sur ces points précis, certainement dans le but de faciliter la fabrication de ses produits.

De plus, ces trois téléphones seraient très abordables, en faisant la conversion, on obtient une fourchette de prix comprise entre 300 et 430 euros. En revanche, il convient de rappeler que ces informations proviennent d’une fuite. En attendant la possible présentation officielle des smartphones le 11 janvier, il convient de les prendre avec la plus grande précaution.