Pour faire face à la pénurie, NVIDIA ressort des RTX 2060 et GTX 1050 Ti

Acquérir une carte graphique pour jouer est quasiment impossible actuellement. L’offre de Radeon RX et RTX 3000 est largement déficitaire. Heureusement, NVIDIA a la solution : sortir d’anciennes cartes, en l’occurrence les GeForce RTX 2060 et GTX 1050 Ti sous architecture Turing et Pascal respectivement.

La société aurait confirmé cette information à PCWorld. Les RTX 2060 et GTX 1050 Ti ne sont pas de mauvaises cartes graphiques, simplement, elles commencent à se faire vieilles, surtout la deuxième. En effet, la RTX 2060 a débarqué début 2019 ; la GTX 1050 Ti, lancé fin 2016, fait carrément figure d’antiquité. Le choix de NVIDIA est en revanche compréhensible : ces deux références restent populaires et figurent en bonne position dans les statistiques de Steam. La GTX 1050 Ti trône sur la deuxième place du classement des cartes les plus utilisées ; la RTX 2060 est à la cinquième place. En outre, elles ne doivent plus être très chères à produire.

La RTX 3060 débarquerait le 25 février à 335 euros

Quid des tarifs ?

NVIDIA a déjà commencé à réapprovisionner les détaillants avec les deux références susmentionnées. Vous pouvez trouver quelques GTX 1050 Ti sur Amazon. Les stocks des revendeurs spécialisés restent toutefois vides un peu partout. La situation pourrait changer dans les prochains jours. Reste une inconnue : les tarifs. Nous ignorions ceux décidés par NVIDIA. De toute façon, même s’ils sont dans une fourchette basse, rien ne garantit que les détaillants les respectent.