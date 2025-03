Pourquoi certains constructeurs ont moins de AMD RX 9070 en stock ?

La distribution des GPU AMD RX 9070 parmi les partenaires de cartes graphiques semble être mal répartie. AMD aurait divisé ses partenaires en deux groupes, en privilégiant certains au détriment d’autres.

Des choix discutables d’AMD

Les lancements de GPU modernes ont souvent été marqués par des problèmes d’approvisionnement. Face à une demande massive pour les modèles actuels de NVIDIA et AMD, les fabricants ont dû prendre des mesures strictes pour gérer les niveaux de stock. Dans le cas d’AMD, il est rapporté que l’entreprise a divisé ses AIB en deux factions, l’une recevant une allocation beaucoup plus faible que l’autre.

Selon un rapport de Board Channels, un groupe de partenaires est désigné comme les principaux partenaires d’AMD. Ces partenaires sont responsables d’une part significative de l’approvisionnement en GPU de la série RX 9070. Les principales différences entre les deux groupes résident dans les volumes d’allocation de GPU. Les critères de sélection des partenaires core ne sont pas précisés, mais il est probable que la popularité, la gamme de modèles personnalisés et la présence régionale aient joué un rôle.

Les partenaires core incluent Sapphire, XFX, ASUS, PowerColor et Vastarmor. Ces entreprises sont bien connues mondialement, mais elles ont une présence particulièrement forte sur les marchés chinois, ce qui pourrait expliquer leur importance aux yeux d’AMD.

Le second groupe de distributeurs

Le second groupe comprend des entreprises comme Acer, Yeston, Gigabyte et ASRock. Ces firmes sont probablement dans ce groupe en raison de leur gamme plus limitée de modèles personnalisés RDNA 4 et du fait qu’aucune d’entre elles n’est exclusive à AMD, contrairement à XFX ou PowerColor.

Pour les consommateurs à la recherche de GPU de la série RX 9070, il est plus probable de trouver des modèles provenant des partenaires “importants” d’AMD. De plus, avec le système de remises sélectives d’AMD, de nombreux modèles de ces entreprises pourraient être disponibles au prix de vente conseillé.

Cette répartition pourrait influencer la disponibilité et les prix des GPU RX 9070 sur le marché, avec une plus grande visibilité pour les modèles des partenaires core.