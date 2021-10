Prévoyez 150 Go d’espace disque pour le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy

Le 26 octobre, les fans de Marvel pourront partir à l’aventure dans la galaxie aux commandes de Star-Lord dans le jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ce titre est développé par Eidos-Montréal et édité par Square Enix. En début de mois, NVIDIA l’a intégré dans un bundle ; l’entreprise accorde en conséquence une copie numérique du jeu pour l’achat d’un ordinateur de bureau ou portable armé d’une RTX 3000. Au vu des configurations minimale et recommandée récemment renseignées sur la page Steam, ce jeu ne devrait pas mettre à mal les GPU Ampere de NVIDIA. Toutefois, si ses exigences matérielles restent modestes, ce Marvel’s Guardians of the Galaxy occupera 150 Go d’espace disque !

La configuration minimale spécifie un processeur AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée ne place pas le curseur beaucoup plus haut. Elle préconise un processeur AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 ; 16 Go de RAM. Malheureusement, Steam ne consigne pas la configuration requise pour profiter du ray tracing. Outre le ray tracing, le soft profitera également du NVIDIA DLSS.

Le jeu sera uniquement jouable en solo et n’intègrera, aux dires des développeurs, aucun système de microtransaction ni DLC. Le précédent jeu Marvel, Marvel’s Avengers, paru en septembre 2020, n’avait pas reçu un accueil critique très positif ; nous verrons si celui-ci parvient à faire mieux.

Voici le pitch : « Embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans cette version inédite de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne, vous incarnez Star-Lord, et grâce à votre autorité (parfois douteuse) et à votre audace, vous avez convaincu une bande de héros improbables de se joindre à vous. Un crétin (sûrement pas vous) a déclenché une série d’événements catastrophiques et vous êtes le seul à pouvoir fédérer les Gardiens assez longtemps pour empêcher un désastre interplanétaire. Utilisez vos blasters élémentaires, collez des raclées en équipe, donnez des coups de jet-bottes… Tous les coups sont permis ! »