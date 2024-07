Prime Day 2024 : les bons plans Amazon à ne pas manquer

Le Prime Day 2024, l’événement commercial tant attendu, a enfin commencé ! Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires et les membres Prime d’Amazon. Durant 48 heures, vous pouvez bénéficier de réductions exceptionnelles, et nous avons justement rassemblé pour vous les meilleurs bons plans.

Le Prime Day 2024 se déroule cette année les 15 et 16 juillet. Depuis son lancement en 2015 pour célébrer le 20e anniversaire d’Amazon, le Prime Day est devenu un rendez-vous immanquable pour les chasseurs de bonnes affaires et les abonnés Prime. Pendant deux jours, les acheteurs peuvent profiter de réductions spectaculaires sur une large gamme de produits, allant du high-tech à la domotique en passant par les vêtements et articles gaming.

Pour cette édition 2024, Amazon promet encore plus d’offres exclusives pour ravir les clients et attirer de nouveaux membres Prime. C’est l’occasion idéale de changer de smartphone ou de télévision. Cependant attention, les meilleures offres risques de partir très vite !

💡 Les produits Amazon en réduction pour les Prime Day

🎮 Les meilleurs bons plans gaming (consoles, jeux vidéo, accessoires)

Consoles :

Souris, manettes et claviers :

Casques gaming :

Jeux vidéo :

Accessoires :

Écrans :

📺 Le top des offres TV des Prime Day

📱 Les meilleures offres smartphones pour les Prime Day

💻 Les bons plans sur les ordinateurs portables

🎧 Les bonnes affaires audio (casques, écouteurs, enceintes)

Casque SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless à 270€

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est un casque gaming haut de gamme offrant une qualité sonore exceptionnelle grâce à ses pilotes de 40 mm et sa réponse en fréquence de 10 Hz à 40 kHz. Il se distingue par son design élégant et confortable, avec des coussinets en cuir synthétique doux et un bandeau ajustable. Ce casque intègre une fonction de réduction active du bruit (ANC), bien que son efficacité soit moyenne. Il est également très polyvalent grâce à une connectivité multipoint et la gestion de plusieurs sources audio simultanément. Les deux batteries interchangeables offrent jusqu’à 22 heures d’autonomie chacune.

Acheter le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Écran Samsung Odyssey OLED G9 à 949€

Le Samsung Odyssey OLED G9 est un écran gaming ultra-large de 49 pouces avec une résolution de 5120×1440 pixels et un ratio d’aspect de 32:9. Il offre une expérience immersive exceptionnelle grâce à sa courbure de 1800R, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. La technologie Quantum Dot OLED permet d’obtenir des noirs profonds et des couleurs vives, bien que sa luminosité maximale de 250 nits soit plus adaptée aux environnements sombres. Il est équipé de ports HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et plusieurs ports USB pour une grande connectivité. Idéal pour les jeux à haute vitesse, son prix élevé le réserve aux utilisateurs exigeants cherchant la meilleure expérience visuelle, c’est pourquoi la promotion d’Amazon à l’occasion des Prime Day est exceptionnelle.

Acheter le Samsung Odyssey OLED G9

Xiaomi Redmi Note 13 à 179€

Le Xiaomi Redmi Note 13 est un smartphone doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide. Équipé d’un processeur Snapdragon 685 et de 6 Go de RAM, il assure des performances correctes pour les tâches quotidiennes et les jeux légers, bien que des ralentissements puissent survenir lors d’activités plus intensives. Son appareil photo principal de 108 mégapixels capture des images de bonne qualité, mais les performances de la caméra ultra-large et des selfies sont moyennes. Le téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAh, garantissant une bonne autonomie. Il fonctionne sous Android 13 avec l’interface MIUI 14. La promotion actuellement offerte par Amazon à l’occasion des Prime Day le rend encore plus attractif qu’il ne l’est déjà !