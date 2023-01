Profitez de -17% sur des écouteurs JBL chez la Fnac pour les soldes !

Voir l’offre chez la Fnac

Ce sont encore les soldes pendant quelques jours. Profitez-en vite et faites le plein de bonnes affaires pour l’hiver ! Pour vous aider, on a cherché de notre côté les meilleures offres et on a trouvé une pépite : une paire d’écouteurs sans fil JBL Tune disponible avec -17% de réduction !

En vous rendant très vite sur le site de l’enseigne, vous pouvez ainsi acheter les écouteurs Bluetooth pour 49,99€ au lieu de 59,99€.

Et ce n’est pas tout ! La Fnac ne s’arrête en effet pas là et vous propose également un cadeau très bien assorti aux écouteurs : 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille (au choix).

Un bijou de technologie pour moins de 50€

Avec les JBL Tune 230NC TWS, vous profitez d’une paire d’écouteurs sans fil Bluetooth avec la réduction de bruit active. Ils sont dotés de 2 micros par écouteur afin d’annuler les bruits qui vous entourent et d’éviter toute distraction sonore. Les bruits extérieurs ne seront ainsi plus un problème pour vous et vous pourrez vous immerger totalement dans vos contenus audio. Vos appels seront également plus performants.

Ergonomiques, ils peuvent s’adapter à toutes les oreilles et toutes les activités. Vous pouvez ainsi les utiliser pour votre sport ou vos loisirs sans problème.

Côté son, ils proposent des hauts-parleurs de 6,0mm avec un format intra sur tige et un son personnalisable grâce à l’application JBL Headphones.

Enfin, ils présentent un autre gros avantage : leur autonomie pouvant aller jusqu’à 40h ! Vous pouvez ainsi les utiliser toute la journée sans craindre aucune coupure.

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter de cette offre et de bien d’autres encore ! Les écouteurs sont disponibles en 4 coloris : noir, beige, bleu et blanc. Précisons aussi qu’après plus d’une centaine d’avis, ils bénéficient une note de 4,5/5.