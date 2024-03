Profitez d’une licence authentique Microsoft à prix mini – Windows 11 Pro est à 13,25€ !

Cette année, la fête de Pâques se profile plus tôt que d’habitude, le dimanche 31 mars, déclenchant ainsi une vague de promotions de Pâques accessibles dès maintenant auprès de vos commerçants favoris, dont Godeal24. Afin de faciliter votre recherche des meilleures affaires, nous avons compilé pour vous un guide exhaustif des ventes de Pâques 2024, mettant en lumière les deals incontournables sur les clés logicielles Microsoft – profitez des offres spéciales de Pâques de Godeal24.

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises, Windows 11 Pro allie simplicité et souplesse de gestion. Avec sa convivialité et sa flexibilité, il facilite la connexion aux ressources d’entreprise via Azure Active Directory. Et bonne nouvelle : l’acquisition de Windows 11 Pro via Godeal24 devient à portée de main. Vous pouvez vous offrir une clé Windows 11 Pro authentique pour la modique somme de 13,25 €. Cette offre s’adresse spécifiquement aux ordinateurs nécessitant une nouvelle licence Windows et répondant aux prérequis de Windows 11. Pour vérifier si votre matériel est compatible, n’hésitez pas à procéder à une vérification de compatibilité.

Dans le cas où votre PC ne satisferait pas aux critères requis, Windows 10 Pro reste une alternative avantageuse, proposée à seulement 8,25 €. Mais ce n’est pas tout : l’offre s’étend également à MS Office, avec des versions à vie particulièrement attractives. Procurez-vous une licence à vie pour Office 2021 Professional Plus à 25,25 €, ou pour Office 2019 Pro Plus à 22,25 €. Prêts pour une session de shopping des plus enthousiasmantes ? Ne tardez pas à passer commande ! Cette offre à prix réduit ne sera disponible que pendant une semaine !

Les offres Godeal24 en détails – Windows et Office à prix mini

Profitez de Windows 11 Pro à prix mini, l’un des systèmes d’exploitation les plus utilisés dans le monde :

Boostez votre productivité à prix cassé avec l’une de ces offres :

Avec le code SGO62, vous pouvez aussi profiter des offres ci-dessous :

Et pour aller encore plus loin, voici de quoi vous faire tomber la mâchoire :

Pour une remise jusqu’à -50%, utilisez le code SGO50 sur les produits suivants :

Vous cherchez d’autres outils informatiques ? Godeal24 vous propose également :

Voir tous les outils

Dirigez-vous vers la page de règlement, poursuivez en tant qu’invité (ou ouvrez un compte), et complétez les “Détails de facturation”.

À cette étape, choisissez “CWALLETCO”, puis appuyez sur “Continuer”.

Contrôlez les détails de votre commande et appuyez sur “Valider la commande”.

Vous serez ensuite dirigé vers cette page. Cliquez sur “Sélectionner les modes de paiement”.

Pour finir, PayPal vous est proposé pour finaliser votre paiement.

Qui est derrière Godeal24 ? Godeal24 est un distributeur international de logiciels informatiques, réputé pour sa stratégie tarifaire compétitive. Ainsi, que vous soyez un créateur de contenus freelance en quête de logiciels pour le montage vidéo et la retouche photo, ou que vous visiez à augmenter la sécurité de votre système informatique avec des logiciels antivirus, nous vous encourageons à explorer l’ensemble des propositions de Godeal24 : vous y trouverez assurément votre compte. Chez Godeal24, l’authenticité des logiciels est assurée à 100%. Le site est totalement sécurisé et l’envoi de la clé se fait instantanément par courriel suite au paiement. Godeal24 s’engage à fournir un support technique professionnel disponible 24h/24, 7j/7, un service après-vente à vie, assurant une utilisation sans souci du produit !

Contact Godeal24: service@godeal24.com

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.