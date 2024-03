PS5 Pro : le processeur pourrait freiner les performances mais réduire le prix de la console

Alors que la PlayStation 5 Pro fait de plus en plus parler d’elle, la console soulève quelques interrogations. La fuite de l’intégralité de sa configuration a permis d’en apprendre plus sur la machine de Sony. Cependant elle reste encore trop mystérieuse.

Par exemple, l’intégration de la nouvelle technologie d’upscaling intelligent PSSR à la PS5 Pro pourrait lui permettre d’améliorer les performances en jeu. Cependant, il est possible que sur certains jeux cela ne représente pas un gain de FPS à proprement parler. Les joueurs seraient plutôt en face d’une stabilisation du framerate.

En effet, un jeu plafonné à 30 FPS ne devrait pas voir son nombre d’images par seconde passer à 60. Par exemple, sur un jeu comme Bloodborne, la nouvelle technologie de la PS5 Pro et ses améliorations de hardware devraient empêcher les chutes de FPS seulement.

GTA 6 sera-t-il bloqué à 30 FPS sur PS5 Pro ?

Ainsi, bien que Sony veuille faire de la PS5 Pro une console taillée sur mesure pour GTA 6, si les développeurs de Rockstar bloquent les FPS, la console ne pourra pas faire de miracle. Cela pourrait être une petite déception pour les joueurs. Au vu des spécifications de la configuration de la machine, ils pourraient s’attendre à une expérience en 4K 60 FPS.

De plus, le CPU (AMD Zen 2) similaire à celui de la PlayStation 5 de base pourrait également freiner l’amélioration des performances. C’est en tout cas ce que sous-entend la dernière analyse de la console par Digital Foundry.

En effet, malgré l’intégration d’un Mode Haute Fréquence pour le CPU, le titre de Rockstar devrait se comporter de manière similaire sur les différentes consoles de Sony. Ce n’est pas très étonnant. Bien que la PS5 Pro soit pensée en partie pour Grand Theft Auto 6, il est peu probable que l’inverse soit vrai.

En revanche, tout n’est pas noir puisque la prochaine console de Sony aurait malgré tout quelques surprises. La première concerne non pas une amélioration des performances mais plutôt des graphismes. La compatibilité du GPU RDNA 3 avec le Path Tracing couplé avec le Ray Tracing et le PSSR devrait offrir une expérience visuelle supérieure sans perte de performances.

La PS5 Pro pourrait être une console abordable

PlayStation 5 ©Unsplash

Deuxièmement, le prix de la PS5 Pro pourrait être une bonne nouvelle. Encore une fois, selon Digital Foundry, il est possible que les joueurs soient en face d’une console relativement abordable.

Bien qu’elle représente une amélioration par rapport au modèle de base, le peu de changement concernant son CPU permettrait à Sony de limiter son coût de production. Cela pourrait se traduire par un prix relativement peu élevé.

De plus, les ventes de la firme japonaise sont en baisse. De ce fait, pour rendre sa console compétitive et doper ses marges, Sony pourrait opter pour une fourchette de prix similaire à celle de la PS5. Ainsi la version Pro pourrait être trouvée aux alentours de 500 €.