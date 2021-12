Qualcomm présente ses SoC pour PC portables : les Snapdragon 8cx Gen 3 et 7c+ Gen 3

Dans le cadre du Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a dévoilé bon nombre de nouveaux SoC qui équiperont des produits commercialisés à partir de l’année prochaine. Parmi ces puces, un SoC Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm pour smartphones, ou encore un SoC Snapdragon G3x Gen1 pour les consoles portables. L’entreprise américaine a également présenté deux SoC pour les ordinateurs portables et Chromebook, les Snapdragon 8cx Gen 3 et Snapdragon 7c+ Gen.

Qualcomm lancera des SoC haute performance pour PC en 2023

Snapdragon 8cx Gen 3

Le Snapdragon 8cx Gen 3 bénéficie d’une gravure en 5 nm par TSMC. Pour la partie CPU (Qualcomm Kryo), ce SoC augmente les « performances de 85 % par rapport à la génération précédente et offre un ratio performances par watt jusqu’à 60 % supérieur à celui d’une plate-forme x86 concurrente » (sur Geekbench 5 pour cette dernière assertion, sans que l’on en sache davantage sur ladite plate-forme x86). Qualcomm ne précise pas la configuration CPU dans son communiqué de presse, mais selon plusieurs sources, ce serait quatre cœurs Cortex-X1 et quatre cœurs Cortex-A78.

Même flou côté GPU (Adreno) : il est simplement question d’une hausse des performances de 60 % par rapport au Snapdragon 8cx Gen 2 et d’un affichage Full HD à 120 images par seconde sur le jeu Big Rumble Boxing. Pour finir, mentionnons également un moteur IA à 29 TOPS ainsi qu’une prise en charge de la 5G et du Wi-Fi 6/6E.

Snapdragon 7c+ Gen 3

Clairement moins haut de gamme, le Snapdragon 7c+ Gen 3 est gravé en 6 nm. On retrouve toujours un CPU Qualcomm Kryo et un GPU Adreno aux spécifications non précisées. Pour la partie CPU, ce sont a priori quatre cœurs Cortex-A78 et quatre Cortex-A55. Qualcomm annonce des gains de 60 % et 70 % respectivement au niveau CPU et GPU par rapport au Snapdragon 7c Gen 2. Le moteur IA plafonne à 6,5 TOPS. La 5G est toujours de la partie, mais à des vitesses maximales moins élevées que pour le Snapdragon 8cx Gen3.

