Qualcomm présente un SoC Snapdragon G3x Gen1 pour les consoles portables

Qualcomm lorgne aussi du côté des consoles portables : l’entreprise américaine a présenté un SoC Snapdragon G3x Gen1 pour ce type d’appareils. Razer l’utilise déjà au sein d’un kit de développement. Néanmoins, pour l’instant, il n’est pas officiellement question d’une console.

Si celle-ci venait à se concrétiser, elle ne serait apparemment pas conçue pour fonctionner de manière 100 % autonome avec des jeux non-Android. Dans son communiqué, Qualcomm écrit qu’elle « offre des performances de pointe pour exécuter tous les jeux Android, diffuser des jeux via les services de cloud gaming, diffuser des jeux depuis votre console de salon ou votre PC, et profiter du divertissement de vos applications Android préférées ».

Qualcomm détaille son Snapdragon 8 Gen 1

GPU Adreno et CPU Kryo

Le Snapdragon G3x s’appuie sur un GPU Adreno et un CPU Kryo dont les spécifications n’ont pas été précisées. Il prend en charge la 4K à 144 IPS et le HDR 10 bits.

L’écran du kit de développement Razer est un modèle OLED de 6,65 pouces avec une définition Full HD+ et HDR 10 bits ; sa fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz. La machine intègre des haut-parleurs, une webcam de 5 Mp 1080p/60 IPS et deux micros.

Le kit de développement Razer est refroidi activement. Les gâchettes proposent un retour haptique dans les jeux compatibles. La batterie est un modèle de 6 000 mAH ; aucune estimation de l’autonomie n’est communiquée

Le kit de développement et le SoC G3x prennent tous deux en charge la 5G et le Wi-Fi 6E.

Min-Liang Tan, cofondateur et PDG de Razer déclare : « Razer est très heureux de s’associer à Qualcomm Technologies et de les aider à introduire de nouvelles technologies de pointe dans l’industrie mondiale du jeu. Ensemble, Qualcomm Technologies et Razer ouvriront la voie avec des solutions nouvelles et innovantes qui repoussent les limites de la fidélité et de la qualité disponibles dans les jeux portables, transformant ainsi la façon dont ces expériences sont vécues. »

Source : Qualcomm