Qualcomm présente ses solutions Wi-Fi 7 : jusqu’à 33 Gbit/s

Qualcomm Technologies présente sa gamme de plates-formes Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 compatibles Wi-Fi 7, désormais disponibles pour ses partenaires. Les solutions Wi-Fi 7 de l’entreprise américaine gèrent de 6 à 16 flux et fonctionnent sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Elles exploitent un canal 320 MHz. Qualcomm annonce des débits allant de 10 Gbit/s à 33 Gbit/s.

La gamme comprend quatre références. Le produit le plus performant est le Qualcomm Networking Pro 1620 : Quadri-bande, 16 flux, capacité sans fil maximale de 33,1 Gbit/s. Selon Qualcomm, il cible d’imposantes infrastructures telles que les stades ou les locaux de grandes entreprises. Le Qualcomm Networking Pro 1220 est un modèle tri-bande, 12 flux, avec capacité sans fil maximale de 21,6 Gbit/s. Vient ensuite le Qualcomm Networking Pro 820 : Quadri-bande, 8 flux, capacité sans fil maximale de 13,7 Gbit/s. Enfin, le Qualcomm Networking Pro 620 complète ce quatuor : tri-bande, 6 flux, jusqu’à 10,8 Gbit/s.

Déclarations

Nick Kucharewski, Vice-président senior et Directeur général de la division Infrastructure et réseaux sans fil de Qualcomm Technologies, Inc. déclare : « Qualcomm Technologies a ouvert l’ère du Wi-Fi 10 Gbit/s en livrant à ses premiers clients la série Wi-Fi 7 Networking Pro. En combinant la prise en charge des dernières innovations de Wi-Fi 7 avec notre architecture de produit unique, la plate-forme permet de mettre en place des solutions allant du maillage de toute la maison aux réseaux de connectivité pour les grands lieux publics. Avec cette gamme de produits, nous anticipons une nouvelle classe de systèmes clients pour les applications actuelles et l’écosystème Wi-Fi 7 émergent. »

Neil Shah, vice-président de Counterpoint Research, ajoute : « S’appuyant sur la dynamique et le leadership de la norme Wi-Fi 6/6E, la plateforme de troisième génération de la série Networking Pro de Qualcomm Technologies, compatible Wi-Fi 7, offre une capacité sans fil et des performances de débit record, permettant à l’infrastructure Wi-Fi des particuliers et des entreprises de passer à la vitesse supérieure . En introduisant les innovations de Wi-Fi 7 telles que les opérations multiliaisons simultanées, le QAM 4K, les configurations quadri-bandes dans une architecture hautement évolutive, modulaire et optimisée, Qualcomm Technologies fait une nouvelle fois progresser les choses et entrer le secteur dans l’ère du 10 Gbps+. »

Source : Qualcomm