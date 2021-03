Quand MSI fait la promotion du minage de cryptomonnaies sur PC portable…

Un article complet et détaillé qui met en avant les performances de l’ordinateur portable GE76 en la matière.

À l’instar de Zotac qui s’était réjouit que ses cartes graphiques finissent dans des fermes de minage, MSI a vanté les performances minières de certains de ses produits, en l’occurrence de son ordinateur portable GE76 armé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 mobile. Dans le cas de MSI, cette promotion n’a pas pris la forme d’un simple Tweet, mais carrément d’un article.

Dans celui-ci, l’auteur explique que même si les ordinateurs portables gaming ne sont pas, d’ordinaire, les outils les plus rentables pour miner des cryptomonnaies, ils représentent actuellement une alternative viable en raison de la pénurie qui affecte le marché des GPU desktop. Pour nous en convaincre, l’article rapporte que le MSI GE76 Raider, une machine dotée d’un processeur Intel Core i9-10980HK et d’une carte graphique RTX 3080 qui coûte environ 5 000 euros, atteint un taux de hachage de 52,8 MH/s via Excavator avec l’algorithme DaggerHashimoto. Ces performances sont similaires à celles d’une RTX 3070 destkop.

Son cybercafé fermé, un propriétaire le reconvertit en ferme de minage

Quid de la durée de vie du PC sur le long terme ?

L’article a été publié fin février. Son auteur donnait rendez-vous aux lecteurs un mois plus tard pour jauger de la pertinence de cette expérience et « voir si le minage avec un ordinateur portable de jeu est rentable ».

Cependant, cette publication titrée Mining experiment with MSI gaming laptop semble désormais inaccessible. Vous pouvez quand même accéder à une archive ici.

Si nous avons déjà croisé des fermes de minage remplies de PC portables au cours des dernières semaines, encourager cette pratique auprès des consommateurs est un choix discutable. Sur le long terme, cela peut avoir des répercussions néfastes sur la durée de vie de la machine, dont le système de refroidissement n’a pas forcément été conçu pour ce type d’usage.

Source : TechPowerUP