Quelques visuels du GPU Hopper GH100

Jensen Huang, PDG de NVIDIA, s’exprimera dans le cadre de la GTC 2022 aujourd’hui. Vous pourrez suivre son allocution en direct à partir de 16 heures. Parmi les annonces attendues, la nouvelle architecture Hopper. Jensen Huang pourrait officialiser divers produits basés sur le GPU GH100. Avec un peu d’avance, le site VideoCardz a publié les deux images ci-dessous.

Nos confrères rapportent que NVIDIA va décliner ce GPU au sein de stations DGX et d’un SuperPod DGX H100. Comme pour l’A100, une carte PCIe est également prévue.

6 GPC, 144 SM

Le GH100 associerait deux types de GPC (Graphics Processing Clusters), pour un nombre total de 6 GPC. L’un de ces GPC abriterait le moteur de rendu et les SM graphiques (Streaming Multiprocessors) tels que les cœurs RT, tandis que les autres GPC hébergeraient les cœurs Tensor et les unités de traitement SIMD FP64 notamment. Au total, le GPU comprendrait 144 SM. Du côté de la mémoire, la quantité est incertaine mais il est question de HBM3 et d’un bus de 6144 bits.

Série cGPU NVIDIA H100 NVIDIA A100 NVIDIA Tesla V100 NVIDIA Tesla P100 GPU GH100 GA100 GV100 GP100 Transistors ~80 milliards 54,2 milliards 21,1 milliards 15,3 miliards Surface die À déterminer 828 mm² 815 mm² 610 mm² Architecture Hopper Ampere Volta Pascal Nœud de fabrication TSMC N5 TSMC N7 12nm FFN 16nm FinFET+ GPU Clusters < 144 108 80 56 Coeurs CUDA À déterminer 6912 5120 3584 Coeurs Tensor À déterminer 432 320 – L2 Cache 48 Mo 40 Mo 6 Mo 4 Mo Mémoire À déterminer 40/80GB HBM2e 16/32 HBM2 16GB HBM2 Bus mémoire À déterminer 5120-bit 4096-bit 4096-bit TDP 250-500W (?) 250W/300W/400W 250W/300W/450W 250W/300W Interface SXM4/PCIe SXM3/PCIe SXM2/PCIe SXM/PCIe Année de lancement 2022 2020 2017 2016

Source : VideoCardz