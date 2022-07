Radeon Software Adrenalin 22.7.1 : l’AMD Noise Suppression est disponible

Une fonctionnalité de suppression du bruit réservée aux Ryzen 5000 et Radeon RX 6000.

AMD a publié ses pilotes Radeon Software Adrenalin 22.7.1. Comme pressenti, ils introduisent une nouvelle fonctionnalité de suppression du bruit appelée AMD Noise Suppression. Les pilotes améliorent également les performances OpenGL dans Minecraft.

Crédit : AMD

Concernant ce dernier point, AMD rapporte une augmentation du nombre d’images par seconde pouvant atteindre 89 % avec une Radeon RX 6950 XT, 92 % avec une Radeon RX 6800 XT et 90 % avec une Radeon RX 6750 XT, en UHD avec les réglages définis sur le paramètre « fabuleux ».

AMD Noise Suppression

La vidéo ci-dessous présente la technologie AMD Noise Suppression.

La société écrit qu’elle « réduit le bruit de fond audio provenant de votre environnement, ce qui permet une plus grande clarté et une meilleure concentration, que vous soyez concentré sur une réunion importante ou sur un jeu compétitif. En utilisant un algorithme d’apprentissage profond en temps réel pour réduire le bruit de fond audio, cette nouvelle fonctionnalité fonctionne à la fois pour vos périphériques d’entrée et de sortie sur tout système alimenté par AMD, en supprimant les bruits de fond indésirables capturés sur votre microphone ou sur le périphérique d’une autre personne ».

Cette technologie de suppression du bruit n’est disponible que sur des PC équipés de Ryzen 5000 ou Radeon RX 6000. AMD ne mentionne pas de prise en charge avec du matériel plus ancien pour le moment.

Rappelons que du côté de la concurrence, NVIDIA propose RTX Voice, un « plug-in qui exploite les GPU NVIDIA RTX et leurs capacités d’IA afin d’éliminer le bruit de fond gênant pour vos diffusions, vos chats vocaux et vos visioconférences ». Contrairement à ce que sa dénomination évoque, RTX Voice est supportée par toutes les cartes graphiques de la société depuis la gamme GTX 600.

Source : AMD