RAGE 2 et Absolute Drift offerts sur l’Epic Games Store

Deux jeux sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 25 février prochain : RAGE 2 et Absolute Drift. Le premier coûte 60 euros hors promotion et le second 10 euros.

RAGE 2 est un FPS sorti en mai 2019. Son développeur est id Software / Avalanche Studios et son éditeur, Bethesda Softworks. Le titre se définit comme « un carnaval de carnage dans lequel vous pouvez aller partout en faisant tout exploser sur votre passage ». Voici son pitch : « Un astéroïde a annihilé 80 % de la population terrestre. Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d’une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l’Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend dans ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d’éliminer une fois pour toutes l’Autorité ! »

Massacrer puis conduire

Pour faire éclater votre rage, vous devez posséder une machine armée au minimum d’un processeur Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 3 1300X ; d’une carte graphique NVIDIA GTX 780 3 Go ou AMD R9 280 3 Go ; de 8 Go de RAM. RAGE 2 occupe 50 Go d’espace disque.

Développé et édité par Funselektor Labs Inc., Absolute Drift Zen Edition est sorti en juillet 2015. Il propose une expérience nettement moins violente que RAGE 2, qui consiste à drifter. « C’est une expérience de drift sans pareille. Perfectionnez vos talents de pilote dans ce monde à la fois magnifique et minimaliste, puis passez d’amateur à maître. Repoussez vos limites sur des circuits de drift et des routes de montagne, jusqu’à enfin maîtriser l’art du drift. Détendez-vous avec plus de 3 heures de musique électronique originale par C41 et Nyte tandis que vous mettez vos talents de pilote au défi à chaque virage. »

Le jeu permet de piloter et personnaliser 6 voitures de drift. Il propose 3 modes de jeu (« Driftkhana », « Drifting » et « Mountain Drifting ») avec 34 niveaux et « 5 zones en liberté, chacune avec des niveaux et des thèmes uniques allant de l’aéroport au port en passant par une ville flottante ».

Le titre ne nécessite pas une grosse cylindrée. La configuration minimale mentionne un processeur Inter Core i3 2,2GHz ou équivalent AMD ; une solution graphique avec 512 Mo de VRAM ; 2 Go de RAM. Enfin, l’espace disque requis est de seulement 350 Mo.