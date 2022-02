Rockstar fait une grosse révélation : il y aura bien un GTA 6

En ce début d’année 2022, les développeurs sont décidément enclins à faire quelques confidences. Après l’officialisation de Crysis 4 par les membres du studio Crytek, au tour de ceux de Rokstar Games d’annoncer un « scoop » : oui, ils envisagent un Grand Theft Auto 6.

Dans un article publié sur le site du studio, nous pouvons ainsi lire :

« Avec la longévité sans précédent de GTA V, beaucoup d’entre vous nous ont demandé s’il y aurait un nouvel épisode de la série Grand Theft Auto. À chaque fois que nous nous lançons dans un nouveau projet, notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé. Nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous avons hâte de vous en dire plus dès que nous serons prêts, alors restez à l’écoute du Rockstar Newswire pour obtenir des détails officiels ».

Comme pour Crysis 4, pas de date donc ; mais pour ceux qui en auraient douté, il y aura bien un Grand Theft Auto VI.

Pour retracer brièvement l’histoire de la franchise Grand Theft Auto, rappelons qu’elle a été lancée en 1997 par le titre éponyme. Elle a réellement pris son envol à partir de 2001 avec Grand Theft Auto III et surtout 2002, avec Vice City. Les autres opus majeurs furent San Andreas (2004), Grand Theft Auto IV (2008) et enfin Grand Theft Auto V, paru en septembre 2013, soit il y a plus de 8 ans. Effectivement, jusqu’alors, il ne s’était jamais écoulé autant d’années entre deux jeux « phares » de la licence. Et vous l’avez lu, le studio justifie ce délai par sa volonté de proposer un jeu véritablement supérieur au précédent à chaque fois.

D’autre part, pas d’inquiétude, Rockstar Games n’abandonne pas GTA 5. Le studio précise que les mises à jour PlayStation 5 et Xbox Series arriveront le 15 mars.

« Grand Theft Auto V et GTA Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S propose de nouveaux modes graphiques avec une résolution allant jusqu’à 4K, jusqu’à 60 images par seconde, des mises à niveau des textures et de la distance de dessin, des options HDR et du ray-tracing, tout en offrant les avancées techniques de la dernière génération de consoles avec des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, des fonctionnalités spécifiques à la plateforme comme le retour haptique avancé, et bien plus encore ».

