AMD utilise l’IA pour renommer ses Ryzen mobiles

Le catalogue de CPU mobiles Ryzen 8000 (Strix Point) d’AMD risque de se complexifier. L’entreprise aurait pris la décision d’uniformiser sa gamme de processeurs sous une seule et même étiquette : Ryzen AI. De ce fait, les nomenclatures HS, H et U pourraient disparaître.

La prochaine génération de processeurs mobiles de la gamme Strix Point pourrait avoir droit à une petite évolution. La nomenclature de certains de ces CPU hybrides serait, en effet, amenée à changer.

C’est ce que suggère une nouvelle rumeur. La firme souhaiterait uniformiser son segment mobile afin de le simplifier. AMD pourrait abandonner les désignations HS, H et U qu’il est possible de retrouver sur certains Ryzen 8000 conçus pour intégrer l’intelligence artificielle.

Ainsi, la nomenclature des CPU pour ordinateurs portables gaming et notebooks en général pourrait être simplement “Ryzen AI”. En revanche, ce changement ne concernerait que les processeurs et APU mobiles ayant un TDP compris entre 15 et 45 W.

Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les prochains CPU mobiles avec un TDP supérieur (les Strix Halo) soient impactés. Cette adoption de la marque Ryzen AI ne devrait pas non plus affecter les générations précédentes afin de ne pas compliquer plus encore le portefeuille de CPU d’AMD.

Les CPU Strix Point pourraient devenir les Ryzen AI

Cette “simplification” de la gamme de CPU Strix Point peut sembler logique pour AMD, mais elle pourrait avoir des conséquences néfastes pour les utilisateurs. La nomenclature actuelle des CPU (HS, H et U) permet aux consommateurs de choisir le processeur facilement en fonction de leurs besoins.

La disparition de “l’étiquette TDP” sur ces puces peut potentiellement créer de la confusion chez les acheteurs de PC portables. Pour compenser, AMD va devoir fournir des informations claires à ses utilisateurs concernant la classe de performances des CPU Ryzen AI.

En revanche, si les CPU Strix Point HS, H et U pourraient disparaître, ce ne serait pas le cas des variantes HX qui conserveraient leur nomenclature. Ainsi, les successeurs des processeurs Ryzen 7040 HS/H (Phoenix) seraient possiblement appelés “Ryzen AI HX”.

Ce changement de désignation constitue une opportunité marketing pour AMD qui s’aligne sur la concurrence avec une offre IA “concrète”. L’adoption de Ryzen AI cimente en effet l’entreprise comme l’un des fournisseurs de matériel IA aux OEM (fabricants d’équipements d’origine).

Compte tenu de l’engouement récent pour ce domaine des nouvelles technologies, il n’est donc pas étonnant qu’AMD cherche à se faire une place sur le marché de l’intelligence artificielle. Si cette décision est relativement compréhensible d’un point de vue commercial, elle pourrait donc se faire au détriment des utilisateurs.

AMD Fire Range AMD Strix Halo AMD Ryzen AI (Strix Point) AMD Hawk Point Famille AMD Ryzen 8055 (HX-Series) AMD Ryzen 8050 (H-Series) AMD Ryzen 8050 (H/U-Series) AMD Ryzen 8040 (H/U-Series) Finesse de gravure 5nm 4nm 4nm 4nm Architecture CPU Zen 5 Zen 5 + Zen 5C Zen 5 + Zen 5C Zen 4 + Zen 4C Coeurs/Threads CPU 16/32 16/32 12/24 8/16 Cache L2 A déterminer 24 MB 12 MB 4 MB Cache L3 A déterminer 64 MB 24 MB 16 MB Architecture GPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3+ 4nm iGPU RDNA 3 4nm iGPU Unités de calcul 2 CUs (128 cores) 40 CUs (2560 Cores) 16 CUs (1024 Cores) 12 CUs (786 cores) TDP 55W-75W (65W cTDP) 55W-125W 15W-45W (65W cTDP) 15W-45W (65W cTDP)

