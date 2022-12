Sa Radeon RX 7900 XTX MBA atteint 110°C, AMD lui répond que c’est normal

AMD s’est ensuite ravisée et a invité le plaignant à renvoyer sa carte graphique pour enquête. Il semble que quelques exemplaires de Radeon RX 7900 XTX souffrent effectivement de surchauffe.

Sur Reddit, des détenteurs de Radeon RX 7900 XTX MBA (Made by AMD) ont observé des températures atteignant 110°C. L’un d’eux, u/nero1338, a rapporté ce phénomène il y a huit jours. Sa carte graphique atteint cette température dans le jeu Call of Duty Modern Warfare II (2022). À ce seuil, les ventilateurs tournent à leur pleine capacité mais ne parviennent pas à refroidir le GPU, lequel abaisse les fréquences pour ne point attendre un seuil critique. Il a contacté l’assistance d’AMD. Dans un premier temps, le service de RMA (return merchandise authorization) lui a répondu que cette température était normale. La société s’est ensuite ravisée et lui a proposé de renvoyer sa carte graphique pour examen.

La première réponse du service à sa demande était (traduction) : “Merci pour votre courriel. Les températures sont normales. Si vous avez un autre problème, veuillez nous en informer. Merci d’avoir contacté AMD”. Il a quelques heures, u/nero1338 a toutefois rapporté qu’un employé d’AMD venait de le recontacter pour l’inviter à envoyer sa carte graphique au Canada (l’utilisateur se situe en Allemagne), ce qu’il va faire.

AMD corrige une partie des problèmes de consommation des Radeon RX 7900 XTX / XT

Un problème qui affecte quelques lots de Radeon RX 7900 XTX MBA

Ce cas n’est apparemment pas isolé ; plusieurs clients rapportent le même problème. Selon l’analyse effectuée par Der8auer dans une vidéo publiée hier, cette surchauffe serait liée à plusieurs facteurs : pression de montage et qualité d’application de la pâte et des pads thermiques.

Toutes les cartes MBA ne souffrent pas de ce problème et les modèles custom sont épargnés. Si votre exemplaire atteint de telles températures, n’hésitez pas à contacter AMD. Pour notre part, notre exemplaire de test (test réalisé en partenariat avec Igor Wallossek) a rarement dépassé 85°C. Cependant, il arrivait qu’une hausse des températures entraîne momentanément une baisse de la fréquence GPU, jusqu’à ce que les ventilateurs n’abaissent la température de quelques degrés.

Sources : Reddit 1, Reddit 2