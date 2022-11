Samsung casse le prix des TV Neo QLED pour le Black Friday

Profitez de réductions allant jusqu’à -2100€, mais aussi de remboursements et de plusieurs cadeaux offerts pour tout achat d’une Smart TV Samsung Neo QLED pendant le Black Friday. On vous explique tout sur l’événement ci-dessous.

Samsung fête le Black Friday jusqu’au 28 novembre prochain (inclus) ! Pendant ces quelques jours, vous pouvez donc vous rendre sur la boutique officielle du constructeur pour profiter de prix minis sur une large sélection de produits. Parmi eux, on a trouvé les Smart TV Neo QLED avec une offre exceptionnelle : jusqu’à 2100€ de remise immédiate + jusqu’à 500€ remboursés + une accroche et l’installation murale offerte !

En fonction du modèle de votre TV, vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 2600€ tout en profitant d’une Smart TV avec le nec plus ultra de la technologie Samsung. Une occasion en or de vous préparer pour la Coupe du monde de football qui arrive bientôt tout en évitant de vous ruiner !

Avec les Smart TV Neo QLED Samsung, vous profitez de nombreux avantages et prestations haut de gamme. Elles offrent la technologie Quantum Matrix Pro pour une immersion totale dans vos contenus. En prime, elles bénéficient d’un processeur Quantum Neural 8K pour une fluidité sans pareille. Elles sont ainsi adaptées aux streaming, mais aussi aux jeux vidéo et offrent des sessions de gaming optimales. On note également la présence des technologies Dolby Atmos et Q-Symphony, ainsi qu’un design épuré qui s’adapte à tous les intérieurs.

Black Friday : encore plus d’offres sur les TV QLED et OLED Samsung

Et Samsung ne s’arrête pas là ! L’enseigne vous propose également des offres sur les TV QLED et OLED :

Jusqu’à 1100€ de remise immédiate pour les TV QLED

Jusqu’à 1000€ de remise immédiate + accroche et installation murale offerte pour les TV OLED

Mais attention, là encore, pour profiter de l’une de ces offres, vous devez faire vos achats avant la fin du Black Friday Samsung le 26 novembre prochain. Les stocks sont de plus limités. Il n’est donc pas conseillé d’attendre trop longtemps.

