Samsung confirme la prise en charge du ray tracing par l’Exynos 2200

Pour se démarquer des puces fabriquées par Apple et Qualcomm, Samsung mise sur l’intégration d’une accélération matérielle du ray tracing grâce à une collaboration avec AMD. Ce partenariat entre les deux sociétés, entériné en 2019, devrait prochainement se matérialiser par la présence de cœurs graphiques RDNA2 au sein du futur SoC Exynos 2200. Si jusqu’à présent, le support du ray tracing relevait de l’hypothèse, certes assez bien documentée, la société coréenne a publié un message sur Weibo qui lève les derniers doutes.

En effet, le compte officiel de Samsung Exynos a confirmé que l’Exynos de nouvelle génération prendrait en charge la technologie ray tracing. Selon de précédentes données, l’Exynos 2200 profiterait d’un GPU RDNA2 avec 6 unités de calcul, soit 384 processeurs de flux. En conséquence, puisque l’architecture est supposée être calquée sur celle des GPU dédiés d’AMD, ces valeurs impliquent en principe 6 Ray Accelerators. Vous l’aurez remarqué, Samsung a livré deux images illustratives ; levons quand même toute ambiguïté : le ray tracing n’ajoute pas de flammes supplémentaires à une scène…

Le SoC Samsung Exynos 2200 avec GPU AMD RDNA2 repéré sur Geekbench

Pamir et Voyager

L’Exynos 2200, qui pourrait bénéficier d’une gravure en 4 nm, répond au nom de code Pamir ; le GPU RDNA2 au nom de code Voyager. Concernant la partie CPU du SoC, il y aurait 8 cœurs en tout et de trois types : 1 cœur haute performance, 4 cœurs haute efficacité, et 3 autres cœurs à mi-chemin entre les deux. Ce SoC ferait ses débuts au sein des Galaxy S et Galaxy Note de nouvelle génération.

Par ailleurs, selon des informations partagées par le Korea Economic Daily en mai dernier, la puce n’aurait pas seulement vocation à équiper les smartphones mais officierait aussi au sein de PC portables.

Source : VideoCardz