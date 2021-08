Samsung dévoile l’Exynos W920, le premier SoC gravé en 5 nm pour les montres connectées

Après l’Exynos 2100 pour les smartphones, Samsung annonce l’arrivée d’un nouveau SoC gravé en 5 nm, mais cette fois pour les wearables : l’Exynos W920. Cette puce fera ses débuts au sein des montres connectées Galaxy Watch 4.

Comme l’indique Samsung dans son communiqué, ce SoC est le premier gravé sur un nœud 5 nm EUV (extreme ultra-violet) à destination de ce type d’objets. Harry Cho, vice-président du marketing System LSI chez Samsung Electronics, déclare : « Les produits portables comme les smartwatches ne sont plus seulement un gadget cool à avoir. Ils font désormais de plus en plus partie de nos modes de vie pour nous maintenir en forme, en sécurité et en alerte. Avec l’Exynos W920, les futurs wearables pourront exécuter des applications avec des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et des expériences utilisateur plus réactives, tout en permettant de rester connecté en déplacement grâce au LTE rapide ». À propos de l’interface justement, les Galaxy Watch 4 s’appuieront sur Samsung One UI Watch, qui combine Tizen et WearOS.

Des performances CPU en hausse 20 %

Cet Exynos W920 possède deux cœurs Arm Cortex -A55 et un GPU Arm Mali -G68. Selon Samsung, il « améliore les performances CPU d’environ 20 % et décuple les performances graphiques par rapport à son prédécesseur ». Son prédécesseur est l’Exynos 9110, un SoC gravé en 10 nm ; il embarque une paire de cœurs CPU Cortex-A53 et un GPU Mali-T720 MP1. En outre, afin de gérer la fonctionnalité Always-On-Display (AOD) sans solliciter le CPU principal, Samsung a ajouté un processeur basse consommation, le Cortex-M55, auquel incombe cette tâche. En matière de connectivité, l’Exynos W920 hérite d’un modem 4G LTE Cat 4 et d’un système de navigation par satellite GNSS (Global Navigation Satellite System) L1.

Enfin, concernant l’intégration, l’entreprise indique que « l’Exynos W920 se présente dans le plus petit boîtier actuellement disponible sur le marché des wearables avec le Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Cette technologie intègre l’Exynos W920, le circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC), la mémoire LPDDR4 et la carte multimédia intégrée (eMMC) dans le même boîtier en utilisant la configuration SiP-ePoP (System-in-Package-embedded Package on Package). La taille compacte du processeur permet aux smartwatches d’accueillir de plus grosses batteries ou de présenter des designs plus élégants ».

Source : Samsung