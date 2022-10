Samsung lance de la DRAM LPPD5X à 8,5 Gbit/s

Samsung Electronics propose désormais de la DRAM LPDDR5X capable d’atteindre une vitesse de fonctionnement de 8,5 Gbit/s. L’entreprise coréenne précise que cette mémoire a été validée sur des smartphones basés sur les plateformes mobiles Snapdragon.

Cette DRAM LPDDR5X à 8,5 Gbit/s propose la vitesse la plus rapide du secteur. Elle améliore les anciens débits, lesquels plafonnaient à 7,5 Gbit/s. Comme le souligne Samsung, “grâce à ses caractéristiques de faible consommation et de haute performance, la DRAM LPDDR devient rapidement omniprésente dans les systèmes informatiques modernes, dépassant le cadre des smartphones pour s’étendre aux PC, au calcul haute performance (HPC), aux serveurs et aux automobiles, où elle a connu une forte croissance ces dernières années”.

Déployée sur de plus en plus de marchés

La société rapporte ainsi que la DRAM LPDDR a fait l’objet d’une demande particulièrement forte sur le marché des PC, “où sa capacité à combiner hautes performances et faible consommation d’énergie dans un petit facteur de forme aide les fabricants de PC à construire des ordinateurs portables plus petits, plus légers et plus puissants”.

Dans le secteur automobile, la mémoire LPDDR est également un composant de plus en plus important dans les véhicules modernes. En raison de la forte quantité de données générées par les fonctions de conduite autonome, une mémoire à large bande passante est nécessaire pour les traiter rapidement.

Enfin, du côté des centres de données et les serveurs périphériques, “les caractéristiques de faible consommation de la DRAM LPDDR peuvent aider à réduire les niveaux de consommation d’énergie, ce qui se traduit par une amélioration du coût total de possession (TCO) pour les gestionnaires de centres de données, tout en réduisant la chaleur et les émissions de carbone pour finalement réduire leur impact sur le changement climatique”.

Samsung s’attend aussi à ce que la DRAM LPDDR s’étende à d’autres marchés émergents portés par l’intelligence artificielle (IA) et le metaverse.

Déclarations

Daniel Lee, Vice-président exécutif de l’équipe de planification des produits de mémoire chez Samsung Electronics, déclare : “La validation conjointe de la DRAM LPDDR5X à 8,5 Gbit/s nous a permis d’accélérer de plus d’un an la disponibilité de cette interface mémoire à haut débit sur le marché, ce qui constitue un formidable accomplissement rendu possible par notre collaboration de longue date avec Qualcomm Technologies. Alors que la mémoire LPDDR continue d’élargir son utilisation au-delà des smartphones pour s’étendre aux applications d’IA et de centres de données, une collaboration solide entre les fournisseurs de mémoire et de SoC devient de plus en plus importante. Samsung continuera à s’engager activement avec des innovateurs comme Qualcomm Technologies pour améliorer la préparation de l’écosystème aux futures normes LPDDR.”

Engouement partagé par Ziad Asghar, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies, Inc. : “Chez Qualcomm Technologies, nous nous efforçons d’être à la pointe du développement et de l’adoption des dernières spécifications de mémoire sur nos plates-formes mobiles Snapdragon. Nous sommes les premiers dans l’industrie mobile à proposer la toute dernière LPDDR5X à 8,5 Gbit/s sur les plates-formes mobiles Snapdragon, ce qui améliorera l’expérience des utilisateurs grâce à de nouvelles fonctionnalités et à des performances accrues pour les applications mobiles, de jeux, d’appareils photo et d’intelligence artificielle.”

Source : Samsung