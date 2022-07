Samsung finalise sa GDDR6 à 24 Gbit/s

Samsung Electronics annonce le début de l’échantillonnage de puces DRAM GDDR6 de 16 Gb cadencées à 24 Gbit/s. Cette mémoire est élaborée grâce au processus Samsung 1z (10 nm) de troisième génération utilisant l’EUV (lithographie extrême ultraviolet). Cette DRAM GDDR6 est « conçue pour améliorer considérablement les performances graphiques des cartes graphiques, des ordinateurs portables et des consoles de jeux de nouvelle génération, ainsi que des applications basées sur l’intelligence artificielle et des systèmes de calcul haute performance (HPC) » explique Samsung.

Crédit : Samsung

La DRAM 24 Gbit/s de la firme coréenne est élaborée grâce au matériau isolant HKMG (High-K Metal Gate) qui minimise les fuites de courant. Elle délivre des vitesses 30 % plus rapides que celle à 18 Gbit/s. L’entreprise stipule qu’intégrée dans une carte graphique haut de gamme, la DRAM GDDR6 peut transférer jusqu’à 1,1 To de données, soit environ 275 films Full HD, en une seconde seulement.

Pour les prochains GPU

La nouvelle gamme GDDR6 de Samsung présentera également des options à faible consommation d’énergie. Grâce à la technologie de commutation de tension dynamique (DVS ; dynamic voltage switching), Samsung fournira des puces à 20 Gbit/s et 16 Gbit/s avec une tension de 1,1 V au lieu du 1,35 V préconisé par la norme JEDEC.

Daniel Lee, vice-président exécutif de l’équipe de planification des produits mémoire chez Samsung Electronics, déclare : « L’explosion des données aujourd’hui alimentée par l’IA et le métavers nécessite de disposer de plus grandes capacités graphiques capables de traiter simultanément des ensembles de données massifs, à des vitesses extrêmement élevées. Avec l’échantillonnage de notre GDDR6 24 Gbit/s, une première dans l’industrie, nous sommes impatients de valider la DRAM graphique sur les plates-formes GPU de nouvelle génération afin de la mettre sur le marché à temps pour satisfaire la nouvelle demande. »

Si Samsung affiche sa volonté de commercialiser sa DRAM GDDR6 à 24 Gbit/s dès le « lancement des nouvelles plateformes GPU », elle se garde toutefois de communiquer une date. NVDIA et AMD sortiront leurs cartes graphiques de nouvelle génération, les GeForce RTX 4000 Ada Lovelace et Radeon RX 7000 RDNA 3 respectivement, avant la fin d’année. Rappelons qu’actuellement, la carte graphique profitant de la vitesse mémoire la plus élevée est la GeForce RTX 3090 Ti (21 Gbit/s). Enfin, Micron planche aussi sur de la GDDR6X à 24 Gbit/s.

Source : Samsung