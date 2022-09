Qualcomm présente les plateformes Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1

Qualcomm dévoile ses Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1, les dernières puces en date appartenant aux séries jusqu’ici appelées Snapdragon 6xx et Snapdragon 4xx (les séries Snapdragon 8xx et Snapdragon 7xx avaient déjà opéré cette transition, avec les Snapdragon 8 Gen 1 et 7 Gen 1).

Crédit : Qualcomm

Selon l’entreprise américaine, les « Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1 fournissent des solutions technologiques avancées pour les segments de niveau intermédiaire et de masse » ; autrement dit, les smartphones d’entrée / milieu de gammes.

Plate-forme mobile Snapdragon 6 Gen 1

Le Snapdragon 6 Gen 1 succède au Snapdragon 695. Il possède un CPU Kryo et un GPU Adreno, aux spécifications non renseignées (probablement 8 cœurs pour le CPU), ainsi qu’un processeur Hexagon. Qualcomm promet une hausse des performances GPU et CPU 35 % et 40 % respectivement par rapport à la précédente génération.

La puce bénéficie d’une gravure en 4 nm. Elle intègre un ISP (Image Signal Processor) permettant de capturer des images à partir de trois caméras à la fois (13 MP). Le SoC peut gérer un capteur de 108 MP au mieux et enregistrer en 4K HDR à 30 images par seconde. Il prend en charge la mémoire LPDDR5 à 2750 MHz ; un affichage FHD+ (1080 x 2520) à 120 Hz. Du côté de la connectivité, nous retrouvons un système Qualcomm Fast Connect 6700 compatible Wi-Fi 6E et un modem Snapdragon X62 5G autorisant jusqu’à 2,9 Gbit/s en téléchargement.

Les appareils commerciaux équipés de Snapdragon 6 devraient être disponibles au premier trimestre 2023.

Crédit : Qualcomm Crédit : Qualcomm

Plate-forme mobile Snapdragon 4 Gen 1

Première plateforme de la série 4 en 6 nm, Snapdragon 4 Gen 1 offre des performances CPU améliorées de 15 % et GPU de 10 % par rapport à la génération précédente (Snapdragon 480). Comme le 6 Gen 1, ce Snapdragon 4 Gen 1 comprend toujours un ISP gérant jusqu’à trois capteurs ou un de 108 mégapixels. Le SoC supporte 2×16 Go de mémoire LP4x à 2133 MHz ; un affichage FHD+ (1080 x 2520) à 120 Hz.

La puce exploite le système Snapdragon X51 5G Modem-RF pour des vitesses de téléchargement 5G de pointe de 2,5 Gbit/s, et FastConnect 6200 pour le Wi-Fi / Bluetooth.

Les appareils commerciaux basés sur Snapdragon 4 devraient être disponibles au troisième trimestre 2022.

Crédit : Qualcomm Crédit : Qualcomm

Source : communiqué de presse Qualcomm