Sapphire lance sa carte graphique RX 6900 XT Toxic

En fin de semaine dernière, quelques informations au sujet d’une carte graphique Sapphire Toxic RX 6900 XT Limited Edition ont fait surface. Cependant, la référence n’était pas présente sur le site de l’entreprise. Il manquait par conséquent plusieurs informations la concernant, comme les fréquences ; une omission désormais corrigée.

Ainsi, on apprend que cette carte a des fréquences de 2 135 MHz (jeu) et 2 365 MHz (Boost). Ce sont des valeurs légèrement supérieures à celles préconisées par AMD, lesquelles sont fixées à 2 015 MHz et 2 250 MHz respectivement. Cette Sapphire Toxic RX 6900 XT possède un bouton permettant de choisir entre deux BIOS, performance ou silence. Il est aussi possible de laisser le système décider automatiquement.

Kit AIO de 360 mm

Comme vous le constatez sur l’illustration, le système de refroidissement repose sur un kit AIO de 360 x 120 mm. Un ventilateur est un dissipateur thermique contribuent également à rafraîchir le PCB.

L’alimentation s’effectue via deux connecteurs d’alimentation PCIe à 8 broches et un connecteur à 6 broches. Les sorties d’affichage comprennent trois DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1.

Enfin, en ce qui concerne le prix, un revendeur comme TopAchat liste cette Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic à 1 750 euros. Le surcoût est donc de 750 euros par rapport au tarif « officiel ». Hélas, pas de miracle : la carte est déjà en rupture de stock.