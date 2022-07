Sapphire propose une Radeon RX 6500 XT avec deux fois plus de VRAM

8 Go de GDDR6 au lieu de 4 Go ; quel intérêt avec un tel GPU ?

Au côté des solutions Intel Arc A380 et NVIDIA GeForce GTX 1630, la Radeon RX 6400, et à plus forte raison la Radeon RX 6500 XT, seraient presque devenues recommandables ; en tout cas, les deux cartes graphiques RDNA 2 d’AMD représentent un meilleur choix pour celui qui voudrait surtout jouer. Une nouvelle option se présente désormais à lui : une Radeon RX 6500 XT signée Sapphire dotée de 8 Go de VRAM.

La Radeon RX 6500 XT telle que nous la connaissions embarque 4 Go de GDDR6. Sapphire propose maintenant une version Pulse armée de deux fois plus de VRAM. Le reste des spécifications ne change pas : la carte graphique est toujours basée sur un GPU Navi 24 XT avec 1024 multiprocesseurs de flux et 16 accélérateurs ray tracing ; la mémoire reste cadencée à 18 Gbit/s et exploitée sur un bus de 64 bits. Enfin, la carte consomme également 130 W.

4 Go supplémentaires à l’intérêt limité

Cette Radeon RX 6500 XT dopée en VRAM conserve l’un des principaux défauts de cette référence, à savoir le bus de 64 bits et son interface PCI-Express 4.0 x4. Or, comme nous l’avons vu précédemment, celle-ci abaisse les performances de la carte, déjà pas fabuleuses, avec des systèmes utilisant des interfaces PCIe plus anciennes. Dans tous les cas, l’intérêt d’avoir 8 Go de VRAM à disposition sur une carte graphique au GPU aussi modeste est discutable. Qui sait, les équipes de Sapphire ont peut-être voulu respecter à la lettre la déclaration d’un représentant d’AMD, exprimée en juin 2020, clamant que les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartenaient au passé.

Vous pouvez consulter toutes les caractéristiques de cette Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6500 XT sur le site de la marque. Le prix n’est pas encore connu, mais la RX 6500 XT 4 Go se trouve pour 200 euros environ. Le modèle supérieur, la RX 6600, se vend à partir de 300 euros. Le surcoût qu’induiront les 4 Go de VRAM supplémentaires pourrait donc être rédhibitoire : en Full HD, la RX 6600 est environ 80 % plus performante que la RX 6500 4 Go.