Scythe dévoile son ventirad Big Shuriken 3 Rev B

Scythe dévoile un nouveau ventirad, le Big Shuriken 3 Rev B. Il n’est pas réellement « nouveau » puisque c’est essentiellement une révision du Big Shuriken 3 sorti en 2019. L’entreprise a toutefois opéré plusieurs changements : elle a octroyé un nouveau ventilateur, retravaillé un peu le design au niveau des ailettes, ajouté une prise en charge du socket LGA-1700 et enfin, elle fournit désormais un tube de pâte thermique Thermal Elixir 2 TIM.

Comme le Scythe Shuriken 2 SCSK-2000 par exemple, ce Big Shuriken 3 Rev B reste un modèle top flow, c’est-à-dire positionné verticalement plutôt qu’horizontalement. Il est traversé par cinq caloducs de 6 mm de diamètre. Il a des dimensions de 122 x 122 x 67 mm et pèse 490 grammes. Le radiateur est désormais surmonté d’un ventilateur Kaze Flex II Slim de 120 mm. Celui-ci a une vitesse de rotation comprise entre 300 et 1800 tr / min, pour un débit d’air de 8 à 48 CFM et un volume sonore allant de 2,58 à 27,8 dBA. C’est un Kaze Flex 120 Slim, qui s’avère un peu plus bruyant, pour le Shuriken 3 classique. Enfin, la pâte thermique Thermal Elixir 2 TIM a une conductivité de 3,5 W / mK.

Scythe dévoile son Mugen 5 S, un Mugen 5 plus silencieux

Une large compatibilité

Le ventirad est compatible avec les sockets Intel LGA1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011(V3) / 2066 ; AMD AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+). Le TDP pris en charge n’est pas mentionné.

Lancement prévu à la fin du mois à un tarif non précisé. Pour l’instant, ce modèle n’est pas référencé sur le site de Scythe.

Guide d’achat : quel ventirad choisir ?

Source : GDM