Seagate étoffe son offre de disques durs 20 To avec les Exos X20 et IronWolf Pro

Seagate annonce le lancement de ses disques durs Exos X20 et IronWolf Pro d’une capacité de 20 To. Ces deux modèles sont basés sur la technologie d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR).

Seagate Exos X20, un disque dur pour le stockage cloud

Dans son communiqué de presse, Seagate indique que « le Seagate Exos X20 est un disque dur d’entreprise qui offre une capacité de stockage maximale et un rendement optimal de l’espace rack. Conçu pour le stockage cloud, le disque Exos X20 20 To offre des performances optimales pour les centres de données ultra-évolutifs et les applications à évolutivité horizontale qui traitent d’importants volumes de données. Avec une faible latence de 4,16 ms et des temps de réponse reproductibles, l’Exos X20 fournit une mise en mémoire cache améliorée jusqu’à trois fois plus performante que les solutions utilisant uniquement la mise en cache des lectures ou des écritures. Le disque Exos X20 offre également un meilleur taux de transfert en continu, pouvant atteindre 285 Mo/s ».

Ce modèle profite de la technologie Seagate Secure et Seagate revendique un temps moyen entre deux pannes de 2,5 millions d’heures. La société précise que « le disque dur Exos X20 peut être combiné au système de stockage intelligent Exos CORVAULT annoncé récemment, pour une densité de données maximale dans un format compact. Basé sur le châssis 4U de Seagate qui accueille 106 disques d’entreprise Exos dans un rack de seulement 7 pouces (18 cm), le système CORVAULT offre des performances SAN de plus de 2,12 Po ».

Seagate présente le premier HDD NVMe

L’IronWolf Pro 20 To pour les PME

Le disque dur IronWolf Pro 20 To cible les petites et moyennes entreprises. Il mêle « compatibilité et fiabilité […] dans les environnements RAID lors des pics de charge de travail auxquels les PME peuvent faire face. Doté de capteurs de vibrations rotationnelles intégrés, le disque IronWolf Pro 20 To atténue les vibrations rotationnelles et garantit ainsi des performances fiables pour les systèmes NAS avec peu de latence ou de temps d’arrêt ».

Toujours selon Seagate, ce modèle supporte une charge de travail utilisateur de 300 To/an ; garantit des taux de transfert en continu de 285 Mo/s. Par ailleurs, « ce nouveau disque est équipé du système IronWolf Health Management pour faciliter la gestion et la surveillance de l’état du disque. Il bénéficie d’une garantie produit limitée de cinq ans et des services Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données pendant trois ans ».

Disponible ce mois-ci, le disque Exos X20 20 To sera commercialisé au prix de 799,90 euros ; le disque IronWolf Pro 20 To est disponible au prix de 684,90 euros. Enfin, CORVAULT est disponible dans le monde entier auprès des distributeurs Seagate agréés.

Source : communiqué de presse Seagate