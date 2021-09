Serious Sam TFE Ray Traced : une version gorgée de ray tracing à télécharger gratuitement

En mars dernier, la chaîne YouTube de sultim-t publiait un trailer d’annonce concernant un projet baptisé Serious Sam TFE : Ray Traced. : une version tout en ray tracing du premier jeu Serious Sam sorti en 2001, appelé Serious Sam Classic : The First Encounter ou Serious Sam : Premier Contact en français. sultim-t a terminé sa réalisation ; il la propose en téléchargement gratuit et illustre le résultat final dans le trailer ci-dessous avec un sens certain de la mise en scène.

Remettons tout ceci dans son contexte. En mars, sultim-t annonçait : « SS TFE : Ray Traced est une modification de Serious Engine 1 faite par un fan qui convertit le moteur de rendu classique en un moteur de ray tracing complet, ce qui permet de calculer un éclairage réaliste avec des réflexions en temps réel, des ombres douces, un éclairage global et d’autres magnifiques effets de la vie réelle ». Il précisait alors qu’il réalisait ce projet dans le cadre de sa thèse. À l’époque, il avait accompli 50 % du travail.

Pour le Serious Sam de 2001, pas celui de 2009

Tout juste 5 mois plus tard, cette entreprise est donc achevée. La description de la vidéo n’a pas beaucoup changé : « Serious Sam TFE : Ray Traced est un portage du classique Serious Sam : The First Encounter (2001) qui inclut un moteur graphique retravaillé pour permettre la prise en charge du ray tracing. Avec le ray tracing accéléré par le matériel, il est possible de calculer l’illumination globale, les réflexions, les réfractions, les ombres douces et d’autres effets visuels en temps réel ».

Si vous souhaitez tester le résultat sur votre PC, vous pouvez télécharger les fichiers requis sur GitHub. L’auteur explique toute la procédure, qui semble relativement simple à mettre en œuvre. Cependant, sultim-t ne précise pas les exigences matérielles requises pour faire tourner le jeu ainsi ; on suppose que comme pour Quake II RTX, une machine assez puissante est nécessaire. En outre, Serious Sam TFE : Ray Traced nécessite de posséder le jeu Serious Sam Classic : The First Encounter ; ce dernier coûte 6 euros sur Steam. En effet, il ne fonctionne pas avec le remake Serious Sam HD: The First Encounter de 2009.

Source : DSOGaming