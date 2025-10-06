Si vous achetez un iPhone 15 Pro, il faut absolument vérifier ce point

Un acheteur a évité de se faire escroquer grâce à l’intervention de son ami, qui a détecté qu’un iPhone 15 Pro proposé à la vente était équipé d’un écran IPS LCD 60Hz au lieu de l’écran OLED 120Hz d’origine.

Les plateformes de vente en ligne regorgent d’opportunités pour acquérir des appareils électroniques à prix réduit, mais elles abritent aussi leur lot d’arnaques. Une histoire récente, rapportée par un utilisateur du réseau social X sous le pseudonyme @OutofGalaxyy, illustre parfaitement ce risque. Un iPhone 15 Pro, dont l’écran d’origine avait été remplacé par un écran IPS LCD 60Hz, a failli être vendu à un acheteur sans méfiance. Heureusement, l’intervention d’un ami attentif a permis d’éviter cette transaction trompeuse.

Une découverte inattendue lors de la vente

L’acheteur potentiel, accompagné de son ami, s’était rendu sur place pour examiner l’appareil proposé à la vente sur OLX, un site de petites annonces populaire en Europe. Le vendeur, qui demandait 2 400 złoty polonais (soit environ 662 dollars), assurait que l’iPhone 15 Pro était en excellent état. Pourtant, dès les premières manipulations, l’ami de l’acheteur a remarqué une anomalie : l’écran de l’appareil n’était pas un écran LTPO OLED, comme sur les modèles originaux, mais un écran IPS LCD fonctionnant à 60Hz. Les iPhone 15 Pro sont normalement équipés d’un écran OLED capable d’adapter sa fréquence de rafraîchissement entre 1Hz et 120Hz, une caractéristique absente sur le modèle présenté.

STORY: How yesterday I avoided my friend from buying a used iPhone 15 Pro with an IPS screen 🥰



Yesterday at night he was meant to go alone to meet up with a person from OLX (used tech online service) about an iPhone 15 Pro ad that said “The phone is in amazing condition.… pic.twitter.com/DtL9UNytxa — Out of Galaxy (@OutofGalaxyy) October 4, 2025

Pour confirmer ses soupçons, l’ami a sorti son propre iPhone 17 et a comparé l’affichage du Dynamic Island, un élément distinctif des iPhone récents. La différence était flagrante. Malgré les dénégations initiales du vendeur, celui-ci a finalement avoué avoir lui-même été victime d’une arnaque lors de l’achat de l’appareil. Il ignorait donc que l’écran avait été remplacé par un composant de moindre qualité.

Une transaction évitée de justesse

Grâce à cette vigilance, la vente n’a pas eu lieu. Les deux amis ont préféré se tourner vers l’achat d’un iPhone 15 neuf, garantissant ainsi l’absence de mauvaise surprise. Cette histoire soulève une question importante : que serait-il advenu si l’acheteur s’était présenté seul, ou si la rencontre avait eu lieu dans des conditions de luminosité moins favorables ? La supercherie aurait pu passer inaperçue, laissant l’acheteur avec un appareil dont les performances et la qualité d’affichage étaient bien inférieures à ce qu’il escomptait.

Prudence si vous achetez un iPhone 15 Pro

Cet incident rappelle l’importance de vérifier scrupuleusement l’état et l’authenticité des appareils achetés d’occasion, surtout sur les plateformes en ligne où les arnaques sont fréquentes. Il est conseillé de se faire accompagner par une personne compétente, de tester les fonctionnalités clés de l’appareil et, si possible, de privilégier les achats en magasin ou auprès de vendeurs certifiés. Dans un marché où les contrefaçons et les modifications frauduleuses sont monnayables, la prudence reste de mise.