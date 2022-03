SilentiumPC présente sa série de ventirads Spartan 5

Des modèles avec ou sans ARGB, peu onéreux, capables de dissiper jusqu’à 180 W, et compatibles avec un large panel de processeurs Intel et AMD.

SilentiumPC dévoile les dernières versions de sa gamme de refroidisseurs CPU Spartan. L’entreprise lance quatre modèles : le Spartan 5 « standard », le Spartan 5 MAX, et des variantes Spartan 5 ARGB et MAX ARGB.

SilentiumPC précise que ces ventirads ont été conçus en partenariat avec Synergy Cooling. Tous ces Spartan 5 sont couverts par une garantie de six ans. Les ventirads sont compatibles avec les processeurs Intel en sockets LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 ; AMD AM4 / AM3 (+) / AM2 (+) / FM2 (+) / FM1. Les versions non-MAX prennent en charge les processeurs jusqu’à 160 W de TDP ; les modèles MAX supportent des processeurs à 180 W de TDP.

Tous les ventirads embarquent un ventilateur de 120 mm. La turbine a une vitesse de rotation comprise entre 250 et 1500 tr/min. Comme leur désignation l’indique, les Spartan 5 ARGB et Spartan 5 MAX ARGB profitent d’une ventilateur Fluctus avec rétroéclairage ARGB autonome (effet arc-en-ciel). Les effets peuvent être configurés via les logiciels des fabricants de cartes mères.

Genesis Oxid 850 RGB : un support de refroidissement à 5 ventilateurs pour PC portable

Spartan 5 et Spartan 5 ARGB

Les Spartan 5 et la Spartan 5 ARGB ont des dimensions de 146 × 125 × 65 mm et un poids de 435 grammes. Ils sont munis de deux caloducs en cuivre en contact direct avec le processeur et d’une tour d’ailette en aluminium.

Spartan 5 MAX et Spartan 5 MAX ARGB

Les Spartan 5 MAX et Spartan 5 MAX ARGB possèdent quatre caloducs en cuivre, toujours en contact direct. Les dimensions sont toujours de 146 × 125 × 65 mm mais ces modèles sont un peu plus lourds, avec 480 grammes affichés sur la balance.

Prix

La famille Spartan 5 est livrée avec de la pâte thermique Pactum PT-3 pré-appliquée. Les ventirads sont prêts à être montés sur les processeurs AMD dès leur sortie de la boîte. Pour les systèmes Intel, un kit de montage supplémentaire est inclus.

Les quatre modèles de la famille Spartan 5 sont disponibles dès aujourd’hui. Ils coûtent moins cher que ceux de la série Fortis 5 lancés fin 2021. Le Spartan 5 se négocie 15,50 euros, le Spartan 5 ARGB 19 euros, le Spartan 5 MAX 21 euros le Spartan 5 MAX ARGB 24 euros.

Source : SilentiumPC