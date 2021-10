SilverStone présente son boîtier SUGO 16

Quelques semaines après le SETA Q1, un boîtier garni de mousse insonorisante, SilverStone présente un nouveau venu dans sa gamme SUGO, le SUGO 16. Il s’agit cette fois d’un boîtier Mini-ITX compact en forme de cube. Ce modèle a des dimensions de 200 x 232 x 280 mm et affiche un poids de 2,66 kg ; son volume est de 13 litres. SilverStone le propose en deux coloris : noir (SST-SG16B) ou blanc (SST-SG16W).

Ce boîtier SUGO 16 est apte à recevoir une carte mère Mini-DTX ou Mini-ITX. Il propose deux emplacements 2,5 pouces, dont un convertible 3,5 pouces. Il tolère une alimentation de 150 mm ~ 220 mm de profondeur ; un ventirad haut de 85 mm voire de 172 mm avec une alimentation au format SFX ; une carte graphique de 275 mm de long.

Ventilateurs et radiateurs de 120 mm max

Concernant les options de refroidissement, le châssis peut accueillir une turbine de 80 mm ou 92 mm en façade ; de 120 mm avec une alimentation SFX, SFX-L. À l’arrière du boîtier, se trouve également un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. Pour le watercooling, le support radiateur se limite à des modèles 120 mm (en façade et à l’arrière). Le boîtier est livré avec une turbine de 80 mm préinstallée en façade et une de 120 mm à l’arrière. Par ailleurs, mentionnons la présence de trois filtres à poussière à couverture complète qui prennent place sur le dessus, en façade et sur un côté. Enfin, la connectique en façade comprend une paire de ports USB 3.0 et le jack audio.

L’entreprise proposera ce SUGO 16 en Europe et aux États-Unis à partir de décembre prochain. Le tarif n’est pas officiel pour le moment mais il avoisinerait les 90 dollars outre-Atlantique, ce qui équivaut à environ 77 euros en conversion brute.

