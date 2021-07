La RTX 3090 fait tourner Skyrim SE transformé par 25 mods en 4K

Malgré son ancienneté, Skyrim SE reste un jeu populaire et vénéré par ses fans ; certains l’abreuvent régulièrement de mods graphiques. Ces derniers permettent au titre de Bethesda de ne pas trop pâtir des années qui passent. En témoigne la vidéo ci-dessous partagée par la chaîne YouTube Hodilton. Elle montre Skyrim SE tournant en 4K avec 25 mods.

À l’instar de Digital Dreams, qui publie régulièrement des séquences de ce genre sur des jeux comme Red Dead Remption 2, The Witcher 3, GTA V et même Skyrim, hodilton possède lui aussi une puissante carte graphique, en l’occurrence la GeForce RTX 3090 de NVIDIA.

Une zone de Skyrim refaçonnée dans l’Unreal Engine 5

La liste de tous les mods utilisés

Si vous souhaitez retrouver le même résultat sur votre PC, hodilton fournit la liste de tous les mods utilisés dans le descriptif de sa vidéo, ainsi que les liens pour les télécharger sur le NexusMods. Parmi la liste des 25 mods, figurent par exemple Skyrim particle patch for ENB, Majestic Mountains, Noble Skyrim Mod HD-2 ou encore Wavy Waters – Water Parallax for ENB.

On ne vous apprend rien, les mods pour Skyrim SE ne manquent pas, et nous partageons régulièrement ceux qui nous semblent intéressants. Ce fut notamment le cas du Project Clarity, par exemple Project Clarity Effects qui améliore les effets ou Project Clarity – Creature Textures Redone qui se focalise sur les créatures ; le Skyrim Weapons Expansion qui ajoute une multitude de nouvelles armes ; le Dynamic Volumetric Lighting and Sun Shadows qui transforme les effets d’éclairage volumétrique du soleil ; dans un autre registre, A Witcher’s Adventure, qui incorpore certains éléments du jeu The Witcher dans Skyrim.

Rappelons que Skyrim est sorti en 2011 sur PC Windows, PlayStation 3 et Xbox 360. Il a débarqué sur PlayStation 4 et Xbox One en 2016 et enfin sur Nintendo Switch en 2017. Le soft tourne dans le moteur Creation Engine de Bethesda.

Source : Cowcotland