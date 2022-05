Snapdragon 8+ Gen1 : Qualcomm quitte Samsung pour TSMC

En fin de semaine dernière, à l’occasion de l’évènement Snapdragon Night, Qualcomm a présenté des nouveaux SoC : les Snapdragon 8+ Gen1 et Snapdragon 7 Gen 1. Le premier est une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 1 lancée fin 2021. Seulement si par le passé, l’entreprise américaine se contentait de booster les fréquences pour ce genre de rafraîchissements, elle est allée un peu plus loin cette fois : Qualcomm a carrément changé de fondeur, en délaissant Samsung pour passer chez TSMC.

Ce passage du 4 nm made in Corée au 4 nm made in Taïwan octroie au Snapdragon 8+ Gen1 des performances CPU et GPU accrues ainsi qu’une plus faible consommation d’énergie. Officiellement, Qualcomm revendique une amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique pour le GPU et le CPU. Néanmoins, cette hausse vaut à fréquences égales ; or, le Snapdragon 8+ Gen1 a des fréquences plus élevées. En pratique, la réduction réelle s’annonce donc plutôt de 15 % pour le SoC.

Des fréquences en hausse

Pour en venir fréquences justement, celle du cœur Cortex-X2 passe de 3 GHz à 3,2 GHz ; celle des trois Cortex-A710 de 2,5 GHz à 2,8 GHz ; enfin, celle des quatre Cortex A-510 de 1,8 à 2 GHz. Pour le GPU, il est question d’une hausse de la fréquence de 10 % ; les fréquences GPU n’ont jamais été dévoilées pour ce SoC.

Les autres spécifications et fonctionnalités ne changent pas. On retrouve notamment l’ISP Spectra et un modem 5G X65.

Les premiers appareils munis d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 arriveront au troisième trimestre de cette année.

Snapdragon 7 Gen 1

Outre le SoC susmentionné, Qualcomm a renforcé sa série Snapdragon 7 avec un Snapdragon 7 Gen 1. Contrairement au Snapdragon 8 Gen 1, il est fabriqué par Samsung, également en 4 nm. Il est en mesure de gérer un capteur de 200 mpx contre 192 mpx pour les autres SoC de cette série (Snapdragon 778G).

