SSD Samsung 990 EVO Plus : offrez-vous 4 To de stockage hautes performances

Qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou de jeux, les quantités de données qui doivent être stockés localement, sur l’unité de stockage d’un ordinateur, fixe ou portable, augmentent fortement d’année en année. Les capteurs photo des smartphones peuvent capturer des images en 108 mégapixels, voire 200 mégapixels, alors que les vidéos en 8K sont de plus en plus courantes. Sans oublier les jeux, qui nécessitent un espace pouvant dépasser allégrement 100 Go ! Pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, particuliers comme professionnels, l’ajout d’un SSD performant, comme le Samsung 990 EVO Plus est un véritable avantage. Ce dernier offre un autre atout de taille : sa capacité peut atteindre 4 To.

Un concentré de technos au service de la performance

Grâce à la dernière génération de composants V-NAND TLC (Triple Layer Cell) du constructeur, les transferts s’effectuent à des vitesses stratosphériques : jusqu’à 7 250 mo/s en lecture séquentielle et 6 300 Mo/s en écriture séquentielle. De plus, grâce à la technologie Samsung TurboWrite 2.0, qui utilise une portion du SSD comme de la mémoire SLC (Single Layer Cell), plus performante que la mémoire TCL, les très gros fichiers, vidéo par exemple, sont enregistrés en un temps record. Sans oublier le fait que le SSD, au format M.2 (2280) peut être connecté à une interface PCIe 4.0 ou PCIe 5.0, ce qui est un gage important de pérennité. Ce dernier est d’ailleurs garanti 5 ans (ou 2 400 To écrits).

D’autre part, grâce à une efficacité énergétique améliorée de 73% par rapport au 990 EVO, le 990 EVO Plus s’impose comme parfait compagnon pour les PC portables. Sa fiable consommation énergétique permet de maximiser leur autonomie, tout en maintenant une température interne raisonnable. Dernier bon point, le 990 EVO Plus est accompagné du logiciel Samsung Magician, qui apporte tous les outils pour gérer le SSD dans les moindres détails : mise à jour du firmware, chiffrement des données, surveillance de l’état du SSD, tests de performances, etc.

Au final, avec des performances proches de celles du SSD 990 PRO, la même très haute capacité de stockage et un prix plus contenu, le 990 EVO Plus s’avère le choix parfait pour donner une seconde jeunesse à n’importe quel PC.

