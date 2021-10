Star Wars : Le Pouvoir de la Force II en 8K avec du path tracing via Reshade

De Skyrim à Cyberpunk 2077 en passant par Red Dead Redemption 2 et Oblivion, l’auteur de la chaîne YouTube Digital Dreams propose régulièrement des vidéos de jeux métamorphosés par de nombreux mods. Récemment, il a partagé une séquence en 8K du jeu Star Wars : Le Pouvoir de la Force II teinté de path tracing via Reshade.

Rappelons que la configuration utilisée pour réaliser les vidéos de cette chaîne est assez puissante : carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090, processeur Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads) et 32 Go de RAM. En principe, elle ne doit pas rencontrer trop de difficultés à faire fonctionner ce titre sorti en 2010, même dans cette définition et affublé d’effets Reshade. Quoi qu’il en soit, vous en conviendrez, malgré ses bientôt onze années au compteur (26 octobre 2010), le titre semble avoir relativement bien vieilli sur le plan visuel.

Diapo : la grande histoire des jeux vidéo Star Wars

Pas le meilleur des jeux Star Wars

Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce jeu, il est disponible sur Steam au prix de 16,79 euros. Pas besoin de RTX 3090 ni de Ryzen 9 pour l’apprécier, puisque la configuration minimale renseigne un processeur Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ou AMD Athlon X2 5200+ ; une carte graphique ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8600 GT avec 256 Mo de mémoire vidéo avec le support Shader 3.0 ; 2 Go de RAM ; 11 Go d’espace disque.

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast expérimente le ray tracing en temps réel

Cette suite de Star Wars : Le Pouvoir de la Force vous propose de retrouver « Starkiller, l’apprenti de Dark Vador désormais en fuite, dans la suite de son périple qui façonnera les événements clé prenant place entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, et changera à jamais le destin de la galaxie ». Cependant, soyez prévenu : il n’avait pas reçu un accueil critique très positif lors de sa parution. Alors à moins d’avoir la fibre nostalgique, il est peut-être plus judicieux de s’orienter vers le plus récent et apparemment plus qualitatif Star Wars Jedi : Fallen Order par exemple.