Red Dead Redemption 2 embelli par une cinquantaine de mods

Il y a quelques mois, fin mai, Digital Dreams avait déjà mis à contribution son PC armé d’un processeur Ryzen 9 3900X et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 pour partager une vidéo de Red Dead Redemption 2 en 8K/Ultra. L’auteur de la chaîne a décidé de relancer le jeu de Rockstar, mais en lui appliquant une cinquantaine de mods.

Comme indiqué dans le descriptif de la vidéo, les séquences ci-dessous bénéficient, outre la cinquantaine de mods, de path tracing via Reshade. Pour afficher le jeu à une fréquence de rafraîchissement décente, la RTX 3090 profite d’un coup de pouce du DLSS de NVIDIA. Concernant les mods utilisés, Digital Dreams fournit la liste sur Nexusmods. Nous avons cliqué au hasard sur quelques liens de mods dont voici les noms, suffisamment explicites : Realistic Combat Overhaul, TAA blur fix, Clothing and Accessory Textures, Belts and such, AI Upscaled Videos ou encore RDR2 Enhanced Visual Settings. Le ReShade est accessible via Patreon.

Red Dead Redemption 2, un jeu paru en novembre 2019 sur PC

Pour mémoire Red Dead Redemption 2 a débarqué sur PS4 et Xbox One en octobre 2018 puis en novembre 2019 sur PC. Vous pouvez actuellement l’acheter pour une quarantaine d’euros sur l’Epic Games Store. D’ailleurs, si vous faites un tour sur le magasin d’Epic Games, n’oubliez pas que la plateforme offre Nioh The Complete Edition et Sheltered jusqu’à jeudi 17h. Pour en revenir à RDR2, la configuration minimale pour y jouer mentionne un processeur Intel(R) Core(TM) i5-2500K / AMD FX-6300, une carte graphique NVIDA GeForce GTX 770 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go, 8 Go de RAM.

Enfin, ceux qui souhaitent découvrir d’autres jeux en monde ouvert transformés par pléthore de mods peuvent jeter un œil à d’anciennes vidéos de Skyrim, Oblivion ou encore Cyberpunk 2077 notamment.