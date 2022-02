Steam Deck : environ 300 jeux ont désormais passé le programme de certification

Ceux ayant précommandé leur Steam Deck en juillet 2021 recevront leur exemplaire d’ici peu : Valve commencera à expédier sa console à la fin du mois de février. Afin de guider les utilisateurs dans son vaste catalogue de jeux, l’entreprise a mis en place un programme de certification pour Steam Deck. Concrètement, les titres se voient attribuer un badge reflétant leur niveau de compatibilité avec la machine. Depuis quelques jours, Valve a sérieusement accéléré son processus de vérification. Au moment où nous écrivons ces lignes, 294 titres ont été vérifiés ; ils n’étaient que 120 il y a une semaine, 243 hier.

Bon, sachant que le catalogue Steam recense environ 50 000 jeux, il y a encore quelques mois de travail… Dans la liste actuelle, figure notamment Portal 2, Hades, Stardew Valley, Dying Light, Sekiro…

Quatre catégories

Le programme de certification classe les jeux en quatre catégories selon leur niveau de compatibilité avec le Steam Deck. Le groupe « Certifié » rassemble les titres qui fonctionnent « parfaitement » sur la machine ; « Jouable » caractérise des jeux nécessitant quelques ajustements manuels de la part de l’utilisateur ; « Non-supporté » ceux qui ne sont pas pris en charge ; « Inconnu » ceux n’ayant pas encore été testés.

Pour qu’un jeu obtienne le sésame « Certifié », il doit notamment « être entièrement compatible avec les commandes [du Steam Deck], utiliser les icônes de saisie appropriées et faire apparaître automatiquement le clavier à l’écran si nécessaire ». Au sujet des performances, « le jeu doit supporter la définition standard du Steam Deck (1280 x 800 ou 1280 x 720), avoir de bons paramètres par défaut et le texte doit être lisible ». Enfin, dans le cas d’un jeu qui fonctionne via Proton, ce dernier et « tous ses logiciels intermédiaires doivent être pris en charge par Proton. Cela inclut le support anti-triche ».

Selon les premiers tests, dont celui de Linus Tech Tips ci-dessous, le Steam Deck est un bon produit.

