Valve instaure un programme de certification des jeux pour son Steam Deck

Valve expédiera les premiers exemplaires de Steam Deck en décembre prochain. Cette petite console portable, alimentée par une puce AMD, ambitionne de délivrer au moins 30 images par seconde en 800p pour la plupart des jeux présents sur la plateforme. Dans ce cadre, et aussi dans un souci de transparence pour les joueurs, Valve lance un programme de compatibilité. Désormais, chaque jeu Steam se verra attribuer un badge attestant de son niveau de compatibilité avec le Steam Deck : Certifié, Jouable, Non-supporté, Inconnu.

Les titres sont assez évocateurs. Malgré tout, voici la manière dont Valve les décrits. « Certifié » signifie que « le jeu fonctionnera parfaitement sur Steam Deck, dès le lancement » ; « Jouable » que « le titre peut nécessiter quelques ajustements manuels de la part de l’utilisateur pour être jouable » ; « Non-supporté » que « le jeu n’est actuellement pas fonctionnel sur Steam Deck » ; « Inconnu » qu’il n’y a pas encore eu de vérification. Plus généralement, concernant ce programme, la société explique : « Valve passe en revue l’ensemble du catalogue Steam sur Deck. Une fois qu’un jeu a été examiné, il est classé en fonction de son niveau de compatibilité avec Steam Deck. Vous verrez ces catégories sur Steam, lorsque vous parcourez votre bibliothèque ou que vous achetez des jeux sur Steam Deck ».

Le Steam Deck mis à l’épreuve sur quatre jeux parmi lesquels Cyberpunk 2077 et DOOM

Quatre critères pour qu’un jeu soit « certifié » Steam Deck

Un titre classé comme « certifié » coche quatre critères. En matière de contrôle, il doit notamment « être entièrement compatible avec les commandes [du Steam Deck], utiliser les icônes de saisie appropriées et faire apparaître automatiquement le clavier à l’écran si nécessaire ». Au sujet des performances, « le jeu doit supporter la définition standard du Steam Deck (1280 x 800 ou 1280 x 720), avoir de bons paramètres par défaut et le texte doit être lisible ». Enfin, dans le cas d’un jeu qui fonctionne via Proton, ce dernier et « tous ses logiciels intermédiaires doivent être pris en charge par Proton. Cela inclut le support anti-triche ».

Comme indiqué précédemment, les jeux arboreront fièrement leur badge qualifiant leur niveau de compatibilité avec le Steam Deck dans la bibliothèque Steam.

Source : Valve