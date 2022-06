AMD préparerait un APU Zen 4 / RDNA 3 pour le Steam Deck

L’APU Aerith du Steam Deck profite de la dernière architecture graphique d’AMD, RDNA 2, mais se cantonne à Zen 2 pour la partie CPU. Selon Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead, la société planche sur un APU Zen 4 et RDNA 3 pour la console de Valve.

Ce mariage sera consommé avec les processeurs Pheonix Point, successeurs des Ryzen 6000 Rembdrant. En conséquence, l’auteur de la chaîne l’appelle « Little Phoenix » à défaut de connaître sa désignation officielle.

Cette puce conserverait 4 cœurs / 8 threads et 8 unités de calcul. Tom rapporte qu’elle aurait une surface à mi-chemin entre celle des APU Van Ghogh et Mendocino. Précisons que ces derniers, attendus au quatrième trimestre 2022, ne mobilisent que deux unités de calcul.

Pour un futur Steam Deck

Si vous prévoyiez d’acheter un Steam Deck, cette possible nouvelle version de la machine de Valve ne devrait pas voir le jour avoir plusieurs mois ; certainement un an voire plus. Le Steam Deck tel qu’il est aujourd’hui se vend à l’évidence très bien : il n’est pas possible de passer commande avec octobre 2022. Autrement dit, du côté de Valve, l’intérêt d’une mise à niveau n’a aucun intérêt pour le moment.

Crédit : Steam

Architecture CPU Zen2 Zen3 Zen3+ Zen4 Zen5 Desktop CPU Matisse 7nm (Zen2) Vermeer 7nm (Zen3) – Raphael 5nm (Zen4) Granite Ridge 3nm (Zen5) APU haut de gamme – – – Dragon Range5nm (Zen4) À déterminer APU entrée / milieu de gammes Renoir 7nm (Zen2 & Vega) Cezanne 7nm (Zen3 & Vega) Rembrandt 6nm (Zen3+ & RDNA2) Phoenix (Point) 4nm (Zen4 & RDNA3) Strix Point 3nm (Zen5/Zen4c & RDNA3+) APU Steam Deck Van Gogh 7nm (Zen2 & RDNA2) – – Little Phoenix ? 4nm (Zen4 & RDNA3) À déterminer

