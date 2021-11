Steam : plus de 27 millions d’utilisateurs connectés en même temps, un nouveau record

En pleine période des soldes d’automne et du week-end de Thanksgiving, la plateforme Steam a enregistré un nouveau record d’utilisateurs connectés : 27 millions. Et ça ne s’invente pas, ce nombre a été relevé le 27 novembre.

Plus précisément, 27 182 165 de personnes étaient connectées à Steam en même temps. Le précédent record d’utilisateurs simultanés pour la plateforme de Valve était d’environ 26 millions et remontait à février 2021. Pour constater de l’évolution au fil des mois, rappelons que la barre symbolique des 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément avait été franchie en mars 2020, à une période où de nombreux « terriens » étaient confinés…

Counter-Strike : Global Offensive toujours au sommet

Vous l’aurez constaté sur l’image ci-dessus, parmi les plus de 27 millions d’utilisateurs connectés, la plupart faisaient leurs emplettes numériques ou vaquaient à toute autre occupation ; un peu plus de 7 800 000 d’entre eux jouaient. Le titre le plus populaire à ce moment-là était l’indétrônable Counter-Strike : Global Offensive avec 896 812 joueurs. Suivait Dota 2 avec 678 401 joueurs. PUBG fermait ce podium avec 285 866 joueurs. Par ailleurs, Apex Legends, New World, Grand Theft Auto V, Team Fortress 2 et Naraka : Bladepoint rassemblaient tous plus de 100 000 joueurs chacun.

Nous verrons dans combien de temps la barre des 30 millions d’utilisateurs simultanés sera atteinte ; à ce rythme, peut-être dès 2022.

Source : DSOGaming