Animal Crossing : New Horizons déjà émulé sur Ryujinx, la preuve en vidéo

Depuis cinq jours, les possesseurs de Nintendo Switch peuvent mettre à profit leur temps libre pour s’adonner à Animal Crossing : New Horizons. Bonne nouvelle si vous êtes joueurs PC et que le titre vous fait envie, il est déjà disponible sur l’émulateur Ryujinx.

Rappelons que Ryujinx, sorti en 2018, a été le premier émulateur de Nintendo Switch capable de lancer des jeux. Quelques semaines plus tard, il permettait par exemple de jouer à Sonic Mania à plus de 50 images par seconde.

Pas encore sur Yuzu

Un certain « John GodGames Emus » livre trois vidéos d’Animal Crossing : New Horizons tournant sur l’émulateur. Vous constatez que l’émulation n’est pas exempte de défauts, mais étant donné la rapidité de sortie, difficile de critiquer. D’autant plus qu’il s’agit d’une exclusivité Ryunkinx puisque Yuzu, l’autre émulateur de Nintendo Switch, ne propose pas encore le soft. En outre, on suppose que la qualité de l’émulation s’améliorera au fil des patchs.

Enfin, un mot sur la configuration utilisée, tout de même assez musclée. Elle s’appuie sur un processeur Intel Core i7 8700K à 5 GHz, une carte RTX 2080 Super Gaming et 32 Go de mémoire DDR4-3600.

Source : DSOGaming