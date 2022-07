Intel dévoilera-t-il son chipset Z790 avant la fin du mois ?

Intel devrait nous apprendre un peu plus sur le chipset Z790 dans les prochaines semaines, le PCI-Express 5.0 au menu.

Alors que la plateforme Alder Lake et la gamme de chipsets associés tels que les Z690 et B660 sont en train de se faire une place confortable sur le marché, Intel pourrait dévoiler les premières informations officielles au sujet du chipset Z790 dans les prochaines semaines, soit avant la fin du mois de juillet voire au mois d’aout. C’est en tout cas ce que suppose la chaine Moore’s Law Is Dead, et le timing supposé nous parait tout à fait plausible, d’autant que Biostar a déjà commencé à enregistrer des cartes mères Z790 auprès de l’ECC.

Crédit : Moore’s Law is Dead

Avec les premiers processeurs Raptor Lake attendus pour octobre, le constructeur devrait comme pour chaque nouvelle génération de processeurs présenter officiellement une nouvelle gamme de chipsets. On peut donc s’attendre à ce qu’Intel commence à dévoiler quelques fonctionnalités de sa future plateforme quelques semaines auparavant.

Des lignes PCIe Gen5 sur le Z790

Contrairement au Z690 limité au PCI-Express 4.0, le chipset Z790 devrait par exemple prendre en charge le PCI-Express Gen5 (de manière optionnelle, libre ensuite aux constructeurs de cartes mères de l’implémenter ou non) à destination des SSD M.2 compatibles. Jusqu’à présent, il fallait obligatoirement câbler le port M.2 directement sur le CPU d’une plateforme Alder Lake pour bénéficier de lignes PCIe Gen5.

La période de validation des designs et layouts des cartes mères équipées d’un chipset Z790 devrait débuter en aout, avec on l’espère une production de masse lancée directement derrière pour une disponibilité conjointe avec les processeurs Raptor Lake. Une chose est en revanche quasiment sure : Intel ne devrait pas lancer ses nouveaux processeurs, pourtant compatibles avec les plateformes Z690 actuelles, tant que les cartes mères Z790 ne sont pas prêtes.

Source : Moore’s Law is Dead via VideoCardz