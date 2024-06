Test Drive Unlimited Solar Crown : la démo PC est arrivée, essayez dès à présent ce jeu de course

©Nacon

Nacon a sorti une démo PC pour Test Drive Unlimited Solar Crown, disponible sur Steam jusqu’à la fin du Steam Next Fest. La démo peut être téléchargée dès maintenant, ce qui permettra aux joueurs de tester le jeu de course en monde ouvert avant sa sortie prévue pour le 12 septembre 2024 sur PC, Xbox Series, Switch et PS5.

La démo n’a pas de limite de temps et comprendra 9 districts sur 14, les 15 premiers niveaux de progression, 16 voitures disponibles à l’achat, 22 voitures supplémentaires disponibles pour les essais, 27 courses, ainsi que les QG des clans Streets et Sharps.

L’héritage de Test Drive Unlimited

Sorti en 2006, le premier Test Drive Unlimited était l’un des premiers jeux de course en monde ouvert. Le jeu a été salué pour son vaste environnement de jeu et ses graphismes impressionnants pour l’époque. Il proposait une représentation à l’échelle 1:1 de l’île d’Oahu, à Hawaï, que les joueurs pouvaient explorer librement.

Test Drive Unlimited 2 est sorti en 2011, avec cette fois Ibiza comme terrain de jeu principal. Bien que le jeu n’ait pas été aussi bien accueilli que son prédécesseur, il a tout de même contribué à asseoir la série TDU en tant que franchise de jeux de course en monde ouvert.

Un nouveau prétendant au trône ?

Test Drive Unlimited Solar Crown s’annonce comme le successeur spirituel des jeux TDU originaux. Avec une reconstitution à l’échelle 1:1 de l’île de Hong Kong, le jeu promet une expérience vaste et détaillée. Les joueurs pourront prendre le volant de voitures de marques prestigieuses telles que Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge et Apollo.

L’accent sera mis sur la personnalisation et l’expérience sociale, les joueurs pouvant explorer l’île, participer à des courses et interagir les uns avec les autres. Les graphismes de la bande-annonce de gameplay, bien qu’affichés à 60 images par seconde, ne semblent cependant pas particulièrement impressionnants.

La sortie de la démo de Test Drive Unlimited Solar Crown est l’occasion pour les joueurs de découvrir cette nouvelle itération de la franchise TDU. Reste à savoir si le jeu tiendra ses promesses et s’imposera comme un concurrent sérieux à des jeux comme Forza Horizon 5 et The Crew Motorfest.