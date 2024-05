Test Razer Blade Mercury 14 : un PC portable gamer compact et performant

Razer met à jour sa gamme de PC portables gamer compacts pour 2024. Ses points forts résident dans l’adoption d’une RTX 4070, d’un puissant Ryzen 9 8945HS et d’un écran QHD+ rafraichi à 240 Hz. Petit, puissant et bien fini, l’ordinateur se veut être une machine de jeu mais aussi de travail grâce à sa petite taille qui lui permet d’être facilement transportable, mais à un prix extrêmement élevé. Voici notre test du Razer Blade Mercury 14″.

8/10 Razer Blade Mercury 14 2999€ Voir le verdict Très bonnes performances en gaming

Haute résolution (2560 x 1600 pixels)

Écran lumineux

Couleurs bien calibrées et naturelles

Haute fréquence de rafraichissement

Ordinateur compact

Appareil bien fini et discret

Reconnaissance faciale Bruyant

Contraste médiocre

Hauts-parleurs très moyens

Recharge assez lente

Autonomie médiocre

Devenu rare sur le marché des laptops gaming, le format 14 pouces continue d’être proposé chez Razer. En effet, cette taille compacte rend l’appareil plus transportable, et forcément plus léger que les 16 et 18 pouces, aussi proposées dans la gamme Blade du fabricant singapourien. Cependant, cette compacité se fait au prix d’une chauffe plus importante, notamment au niveau du processeur qui atteint des températures très élevées.

De même, vu le prix affiché, on regrette que Razer continue de proposer une “simple” dalle IPS LCD alors que ses concurrents ont franchi le pas de l’OLED, comme c’est le cas par exemple sur l’Asus ROG Zephyrus G14. Malgré tout, il s’agit d’une formidable machine polyvalente pour le travail et le jeu vidéo. Voici donc ce que nous avons pensé du Razer Blade Mercury 14.

💰 Quel est le prix du Razer Blade ?

Notre modèle d’essai est affiché au prix de 2999 €, ce qui représente un tarif évidemment très élevé. La version 14 pouces peut cependant être configurée différemment afin d’alléger la facture puisqu’il est possible de choisir une RTX 4060 et 16 Go de RAM, tout en étant toujours doté du Ryzen 9, du SSD de 1 To et de l’écran QHD+ 240 Hz.

Si vous voulez une diagonale plus grande, le fabricant singapourien a également mis à jour le format 16 pouces. Toutes les versions sont équipées d’un Intel Core i9-14900HX.

RTX 4070 / 16 Go RAM / 1 To SSD à 3499,99 €

RTX 4080 / 32 Go RAM / 1 To SSD à 4199,99 €

RTX 4090 / 32 Go RAM / 2 To SSD à 5299,99 €

RTX 4090 / 64 Go RAM / 4 To SSD à 5199,99 €

Pour aller encore plus loin, une version 18″ est aussi commercialisée, tous pourvus d’un i9-14900HX.

RTX 4070 / 32 Go RAM / 1 To SSD à 3599,99 €

RTX 4080 / 32 Go RAM / 1 To SSD à 4299,99 €

RTX 4090 / 32 Go RAM / 2 To SSD à 5199,99 €

RTX 4090 / 64 Go RAM / 4 To SSD / 4K 200 Hz à 5899,99 €

Les versions 15 et 17 pouces ne sont pas encore dotés des derniers processeurs.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Razer Blade Mercury 14 ?

Toutes les versions Blade Mercury 14 sont dotées d’un CPU AMD Ryzen 9 8945HS. Ce processeur de la génération “Hawk Point” est conçu avec 8 cœurs cadencés à 4 GHz en fréquence de base et pouvant atteindre 5,2 GHz. 16 threads viennent compléter la fiche technique. Voici la configuration complète de notre modèle d’essai.

Processeur : AMD Ryzen 9 8945HS

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4070 8 Go

Mémoire vive : 32 Go

Écran : QHD+ (2560 x 1600 pixels), IPS LCD, 240 Hz

Capacité de stockage : 1 To

: 1 To Capacité de la batterie : 80 W

Adaptateur secteur : 230 W

Webcam : 1080p

Connectique : 2 USB Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 port HDMI 2.1, prise jack 3,5mm

Connectivité : WiFi 7

💻 Design du Razer Blade Mercury 14

A première vue, le Razer Blade Mercury 14 est fortement inspiré des Apple MacBook Pro de même taille. Avec son bloc d’aluminium gris et ses haut-parleurs disposés aux extrémités du clavier, l’inspiration puisée du côté de Cupertino est clairement affichée. On retrouve au dos un discret logo du fabricant. Sa finesse de 1,3 cm le rend d’autant plus discret. En revanche, on sent au poids qu’il y a quelque chose en plus, puisque nous avons relevé 1,85 kg sur la balance, ce qui n’est pas négligeable pour un ordinateur compact. Comme chez la marque à la pomme, le tout s’avère de bonne facture et d’une sobriété appréciable pour passer inaperçu.

En ce qui concerne le refroidissement du bestiau, il n’y a aucune aération sur les tranches droite et gauche du châssis pour évacuer l’air produit par le GPU et le processeur. Seule une grille d’aération officie à l’arrière, camouflée par le bas de l’écran. A l’utilisation, on a d’ailleurs l’impression que les composants respirent mal. Même si tout a été mis en œuvre par Razer pour ne pas se retrouver avec des composants bridés, nous avons relevé des températures très élevées, mais nous y reviendrons plus tard.

Seul le clavier révélera l’aspiration gaming de l’ordinateur, puisqu’il est rétroéclairé RGB. Les effets d’éclairage peuvent être configurés à votre convenance grâce au logiciel propriétaire Razer Synapse. Le raccourci fn+F10 permet de diminuer sa luminosité, tandis que fn+F11 permet de l’augmenter. A noter qu’il est dépourvu de pavé numérique. Même l’éclairage s’avère discret, puisque seules les lettres sont éclairées.

En ce qui concerne l’écran, il s’agit d’une dalle IPS rafraichie à 240 Hz, idéal pour les joueurs compétitifs cherchant une grande fluidité. Les bordures restent assez proéminentes en haut et en bas de l’écran, mais mesurées sur les tranches droite et gauche. La bordure supérieure loge deux capteurs pour la reconnaissance faciale, permettant ainsi de déverrouiller votre laptop avec votre visage grâce à Windows Hello. Nous avons également une webcam de 1080p, bénéficiant d’un cache pouvant la camoufler entièrement. Un petit détail qui a son importance pour la confidentialité de son utilisateur.

Enfin, côté connectique, nous disposons que d’un seul port HDMI 2.1, de deux sorties USB 3.2 A, de deux prises USB-C, d’un port pour la recharge de l’appareil sans oublier la sortie jack 3,5 mm. Nous aurions apprécié davantage de prises pour un confort optimal, mais surtout d’une sortie Ethernet RJ45, totalement absente de ce Blade Mercury 14.

💪 Quelles sont les performances générales et fonctionnalités de ce PC portable gamer ?

Sous son air d’ordinateur de travail bureautique se cache une véritable configuration capable de lancer tous les jeux du moment dans des conditions confortables, sans lésiner sur les paramètres graphiques. Sa RTX 4070 et ses 32 Go de RAM délivrent des performances suffisantes pour jouer avec une belle qualité d’affichage et une bonne fluidité. Pour accompagner vos sessions gaming, le logiciel propriétaire Razer Synapse tournera en arrière plan pour vous permettre de choisir le mode de fonctionnement le plus adapté à votre utilisation et à vos envies.

Sur secteur, vous pouvez choisir parmi quatre modes de fonctionnement.

Turbo : pour les jeux vidéo les plus exigeants.

: pour les jeux vidéo les plus exigeants. Equilibré : pour une utilisation polyvalente, comme de la bureautique, du montage voir du gaming pour des jeux moyennement gourmands.

: pour une utilisation polyvalente, comme de la bureautique, du montage voir du gaming pour des jeux moyennement gourmands. Silencieux : permet de faire taire les ventilateurs, à prioriser lors d’une utilisation basique comme du streaming.

: permet de faire taire les ventilateurs, à prioriser lors d’une utilisation basique comme du streaming. Personnalisable : permet d’optimiser vous-même le fonctionnement de votre appareil en choisissant le mode du processeur graphique et du CPU, ainsi que celui du ventilateur et de cocher l’optimiseur de tension du processeur.

Il intègre également une interface pour personnaliser les effets d’éclairage du clavier. Si vous souhaitez une apparence simple, facile à configurer, il est préférable de sélectionner “effets rapides”, qui vous permet rapidement de choisir une couleur statique. Dans notre cas, nous avons apprécié le rouge lorsque nous jouions à Red Dead Redemption 2. C’est plutôt facile à prendre en main.

En revanche, si vous voulez aller plus loin, il est toujours possible de sélectionner les effets avancés. Vous aurez accès à un panel d’effets différents pour le clavier comme un mode “circulaire”, “ondulation”, ou encore “respiration”. Cependant, la différence entre tous les effets reste marginale, étant donné que seules les lettres des touches sont éclairées. Nous ne sommes pas sur un véritable clavier mécanique, où tout le châssis se retrouve rétroéclairé.

Enfin, Chroma Studio permet de synchroniser l’éclairage avec les images affichées à l’écran. Il peut fonctionner avec certains titres vidéoludiques. Dans l’ensemble, cette fonctionnalité est imparfaite et propose des effets d’éclairage qui n’ont rien avoir avec les couleurs affichées à l’écran.

Compte tenu de la configuration, ce Razer Blade Mercury 14 est taillé pour le travail et les tâches gourmandes, comme du montage vidéo et créations d’effets visuels. Néanmoins, il reste limité à 8 cœurs ce qui le rend assez limité pour de la modélisation 3D et donc en Multi Core. Voici les caractéristiques complètes du processeur AMD Ryzen 9 8945HS.

Nombre de cœurs : 8

: 8 Nombre de threads : 16

: 16 Fréquence boost maximum : 5,2 GHz

: 5,2 GHz Fréquence de base : 4 GHz

: 4 GHz TDP par défaut : 45 W

: 45 W TDP maximum : 54 W

: 54 W Architecture : Zen 4

A l’aide du benchmark Cinebench qui met à l’épreuve les processeurs en les faisant tourner au maximum de leurs capacités, notre Ryzen 9 8945HS a obtenu un score de 13782 points en Multi Core et 1644 points en Single Core.

Ensuite, nous avons vérifié les performances globales en jeux grâce au benchmark 3DMark. Nous avons pris soin de laisser le mode Turbo de Razer Synapse enclenché, qui est le plus approprié pour du gaming puisque les composants tourneront au maximum de leurs capacités.

Nous avons relevé un score de 12 397, ce qui est très bon pour un ordinateur aussi fin. Du côté des températures, la carte graphique se maintient à environ 80°C en moyenne durant les tests graphiques, ce qui reste largement acceptable pour un laptop. Cependant, le processeur a tendance à se transformer en plaque de cuisson. Si durant les tests graphiques, la puce s’est maintenue à 84°C, elle est montée jusqu’à 96°C durant le test CPU, ce qui est bouillant.

On pourrait pardonner cet écart dû au stress intense provoqué par ce genre de test, souvent peu représentatif d’une utilisation réelle. Pourtant, c’est exactement pareil en jeu puisque le logiciel CoreTemp a mesuré les mêmes températures. Le Ryzen 9 8945HS dépassait très régulièrement les 90°C pour faire des pointes à 96°C. Il en est de même sur Red Dead Redemption 2, avec des pics à 97°C. Cette chaleur se ressent beaucoup sur le châssis, puisqu’il devient bouillant sur la partie centrale, juste au-dessus du clavier. En revanche, cela ne nous a pas vraiment gêné au niveau des touches.

Si le processeur peut fonctionner au maximum de ses capacités jusqu’à 100°C, il est toujours préférable de le maintenir en dessous de 90°C, au risque de réduire sa durée de vie. En mode équilibré, le score 3DMark descend à 11 383, ce qui reste malgré tout appréciable pour profiter d’une expérience gaming tout en réduisant la consommation.

Cependant, on regrette que Synapse ne puisse pas permettre de choisir le mode de fonctionnement lorsque l’on est sur batterie, puisque l’on est uniquement limité au mode équilibré. Nous aurions au moins aimé avoir accès au mode silencieux.

Autre bémol : le bruit provoqué par la ventilation lors d’une utilisation gaming. Le casque audio est obligatoire, tant les ventilateurs sont gênants à l’usage. C’est simple, le souffle masque énormément le son des haut-parleurs (tout aussi médiocres, mais nous y reviendrons plus tard), et il peut même être gênant pour votre entourage, qui subit aussi ce boucan infernal, en permanence.

Ils se calment un peu dès lors que l’on bascule sur le mode Équilibré via Razer Synapse, mais au prix de performances inférieures. Rassurez-vous, ils deviennent inaudibles lorsque vous passez en mode silencieux ou que vous débranchez l’adaptateur secteur.

💥 Quelles sont les performances en jeu ?

Afin de vous donner un avis concret sur les performances, nous avons choisi de faire nos tests sur un panel de jeux différents au niveau de leurs exigences. Nous avons opté en premier lieu pour Cyberpunk 2077, qui est un titre vidéoludique extrêmement gourmand, pour poursuivre sur des titres moyens comme Helldivers 2 et Red Dead Redemption 2.

Enfin, Counter Strike 2 s’occupera de clôturer cette partie. Il s’agit d’une excellente unité de mesure puisque ce soft vidéoludique tourne sur des configurations modestes, tout en mettant l’accent sur un grand nombre d’images par seconde. Nous avons laissé la résolution native pour tous les jeux, en 2560 x 1600 pixels.

Performances sur Cyberpunk 2077

Avec le preset graphique réglé sur ultra tout en désactivant l’upscaling et le générateur d’images, le Razer Blade Mercury 14 arrive péniblement à atteindre 60 images par seconde, et la moyenne se situe à 46 IPS. Pour un ordinateur de ce calibre, c’est clairement insuffisant en terme de performances brutes.

Il faudra alors activer le DLSS en mode Qualité pour arriver à 60 IPS, un mode très prisé pour son boost important de performances tout en gardant (voir en améliorant !) la qualité d’image grâce au super échantillonnage de Nvidia. L’activation du générateur d’images permet même au soft d’atteindre 82 IPS de moyenne. Le tout devient alors beaucoup plus fluide et naturellement plus agréable à jouer. Avec les mêmes réglages, en jeu l’impression globale est identique. Nous n’avons relevé aucune baisse de framerate même lors des gunfights, et l’expérience fut vraiment satisfaisante, quelle que soit l’endroit de la carte.

Si vous souhaitez activer le ray tracing, il va falloir être gourmand au niveau du DLSS, puisque l’upscalling par IA réglé sur Qualité ne fournit que 42 images par seconde en moyenne. Cependant, en poussant l’upscaling en Performance et en activant le générateur d’images et le Ray Reconstruction, le titre frôle les 90 FPS, au prix, évidemment, d’une qualité d’image plus ou moins dégradée en fonction de vos exigences.

On vous recommande de faire l’impasse sur le Path-Tracing, qui est clairement beaucoup trop gourmand pour la configuration présente dans l’ordinateur.

Performances sur Helldivers 2

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de Helldivers 2, ce titre vidéoludique en coopération futuriste mettant l’accent sur l’aspect communautaire pour conquérir et défendre des planètes envahies d’automatons et de terminides. Un très bon défouloir à faire entre amis, saupoudré d’explosions, de coups de feu et autres effets visuels à l’écran. Le titre est dépourvu de technologies d’upscaling et ne fonctionne donc qu’avec les performances brutes de votre carte graphique.

En sélectionnant le préréglage graphique sur “élevé”, le soft a pu fonctionner en moyenne à 70 images par seconde sur toute une partie. Lorsqu’il y avait de nombreux effets visuels affichés à l’écran comme des explosions (et il y en a beaucoup sur ce jeu !), des tirs, un nombre conséquent d’ennemis, l’ordinateur n’a jamais faibli et a toujours délivré 60 IPS minimum. Un bon score qui vous permettra ainsi de protéger la Super Terre de ses horribles envahisseurs et de répandre la démocratie partout dans la galaxie.

Performances sur Red Dead Redemption 2

Sorti en 2019 sur PC, Red Dead Redemption 2 reste à ce jour le plus bel Open World jamais créé. Joli, vivant, contemplatif, le titre développé par Rockstar Games nécessite encore aujourd’hui une configuration solide pour le faire fonctionner convenablement avec les paramètres au maximum. Malgré tout, notre modèle de test le fait tourner sans problème avec tous les settings graphiques situés entre élevé et ultra, en activant le DLSS en mode qualité. La barre symbolique des 60 images par seconde est très facilement franchie, avec des pointes à 90 IPS sur les endroits de la carte complètement dépeuplés.

Même lors scènes d’action rapides comme les gunfights et les courses poursuites à cheval, la fluidité reste excellente. L’ordinateur ne faiblit guère et continue de délivrer un nombre honorable d’images par seconde. Nous noterons cependant certaines baisses de framerate dans la ville fictive de Saint-Denis, endroit le plus gourmand de la carte. Les plus difficiles d’entre-vous devront peut-être baisser certains paramètres graphiques pour garder une bonne stabilité.

Performances sur Counter Strike 2

C’est le titre le moins gourmand de la liste, mais les adeptes de ce jeu de tir compétitif souhaitent privilégier une haute fréquence de rafraichissement au détriment de la qualité des graphismes. C’est pourquoi nous avons choisi de nous y adonner avec le préréglage sélectionné sur “moyen” et en désactivant toute technologie d’upscaling. Et, sans surprise, le jeu est parfaitement fluide, dépourvu de saccades et autres effets désagréables pouvant nuire à l’expérience.

Le nombre d’images par seconde s’est maintenu à plus de 200 dans la grande majorité des situations, avec des pointes à 235, tout en notant cependant quelques chutes à 150, mais rien de bien dramatique. Avec la synchronisation verticale (synchronise le nombre d’images par secondes envoyées par la carte graphique avec celle de votre moniteur), nous n’avons, malgré tout, relevé aucune déchirure d’image.

Quoi qu’il en soit, ces très hauts framerates ne serviront qu’à une poignée de gamers. Peu de joueurs verront une différence passée les 200 images par seconde. Cela veut dire que si vous souhaitez pousser les graphismes au maximum, le jeu restera nettement au dessus des 120 IPS, ce qui restera évidement parfaitement jouable.

🖼️ Quelle est la qualité d’affichage de l’écran ?

Pour rappel, le Razer Blade Mercury 14 est équipée d’une dalle IPS LCD QHD+ rafraichie à 240 Hz. Comme mentionné plus haut dans notre test, nous déplorons l’absence de la technologie OLED à un tel prix. Quoi qu’il en soit, cela ne l’empêche pas de bénéficier d’une bonne qualité d’affichage. Comme d’habitude, nous avons utilisé notre sonde X-Rite i1 Display Pro Plus pour toutes les mesures de l’écran.

Nous avons relevé une luminosité maximale de 539 nits, ce qui est très bon et permet ainsi de l’utiliser confortablement même en pleine journée, que ce soit pour du gaming, de la bureautique et du streaming. Au niveau des couleurs, le calibrage de la colorimétrie est excellent puisque le DeltaE moyen a été mesuré à 1,8 lorsque la luminosité était réglée à 200 nits (47% dans les réglages Windows).

La colorimétrie est fidèle, et nous vous rappelons que l’oeil humain ne voit plus la différence en dessous de 3. De même, la température moyenne des couleurs s’élève à 6524K, ce qui est proche de la valeur la plus neutre (6500K). Le contraste est bien souvent le point faible des écrans IPS. Toutefois, certains fabricants réussissent à offrir des noirs profonds à leur produit. Ce n’est malheureusement pas le cas sur cette dalle, et nous distinguons un peu trop l’image grisâtre dans des endroits sombres d’une image.

🪫 Quelle est l’autonomie du Razer Blade Mercury 14 ?

L’autonomie des ordinateurs portables gaming est l’un des plus gros points faibles. Le Razer Blade Mercury 14 ne fait pas exception à la règle et se révèle peu endurant. Afin de mesurer la durée de vie d’une charge, nous avons utilisé notre traditionnel outil de benchmark PCMark 10 qui consiste à simuler une utilisation bureautique jusqu’à ce que la batterie soit vide. Nous avons également abaissé le taux de rafraichissement à 60 Hz et l’écran a été réglé sur 200 nits.

En désactivant le GPU dans le panneau de contrôle Nvidia, et en faisant donc uniquement tourner la machine sur le processeur avec sa partie graphique intégrée, l’autonomie a atteint un peu moins de 7h. Le résultat s’avère décevant, puisque cela représente à peine une journée de travail en moyenne.

Pour du streaming, vous pourrez malgré tout regarder un film en entier sans problème. Toujours à 200 nits et à 60 Hz, nous avons visionné Venom : Let There Be Carnage en commençant à 99% de batterie et avons coupé la session juste au début du générique de fin, c’est à dire à 1h24. La batterie n’avait diminué que de 21%. Il est donc parfaitement aisé de regarder un long-métrage, même de 3h, sans devoir faire appel à l’adaptateur secteur.

Nous allons complètement sauté l’étape de l’autonomie lors d’une session gaming. Lorsque la machine fonctionne sur batterie, l’ordinateur limite tous les jeux à 30 images par seconde, et il nous a été impossible de débloquer cette limite, même dans le panneau de contrôle Nvidia. Cela vient sans aucun doute de la batterie de 80 W, incapable d’alimenter correctement la RTX 4070 et le Ryzen 9 8945HS.

Pour terminer, le gros bloc d’alimentation de 230 W recharge assez lentement l’appareil. En effet, il nous a fallu 1h et 3 minutes pour la remplir à 80% en partant de 2%. Lors d’une utilisation gaming, donc intensive, nous avons aussi observé une lente diminution du pourcentage de charge entre 100% et 80% dans certains cas, même lorsque l’adaptateur était branché. Rassurez-vous, il faut vraiment jouer pendant 24h non stop pour la faire descendre à 0%.

🔊 Quelles sont les performances sonores de l’ordinateur ?

Le son est aussi le talon d’Achille des laptops destinés au gaming. Les haut-parleurs se situent de part et d’autre du clavier, comme sur les Macbook. Malheureusement, l’ensemble n’est pas vraiment maîtrisé. En jeu, le son est trop étouffé et peu détaillé. Les basses sont beaucoup trop discrètes pour apprécier le bruit des explosions dans les jeux d’action, de même que les détonations d’armes à feu. En augmentant le son, le résultat devient pire et fortement désagréable à l’oreille.

En revanche, la qualité sonore reste relativement convenable pour consommer du streaming et regarder vos films et vos séries favoris. Le son reste acceptable dès lors que l’on est pas trop exigeant et pourrait convenir à une bonne partie d’entre-vous. Quoi qu’il en soit, il est toujours préférable d’investir dans un bon casque audio. Il n’est pas nécessaire de débourser une somme folle pour un produit de qualité.

📝 Notre verdict sur le Razer Blade Mercury 14