Quel onduleur acheter en 2024 pour assurer sa protection électrique au meilleur prix ?

Pourquoi protéger son matériel informatique d’une surtension ou d’une panne de courant est important ? Que vous soyez un simple utilisateur ou un professionnel en télétravail, la panne de courant provoque l’arrêt immédiat de votre ordinateur de bureau ou de votre PC gamer, ainsi que de votre réseau internet. La réponse à ces problèmes est l’onduleur, car il est capable de maintenir tous vos appareils en fonctionnement pendant quelques minutes grâce à ses batteries de secours, vous laissant ainsi le temps de sauvegarder vos données et ainsi d’éviter la perte potentielle de plusieurs minutes ou heures de votre travail.

En fonction de la puissance de l’onduleur, vous pourrez brancher plus ou moins d’équipements sur celui-ci. Mais une nouvelle question se pose : comment choisir son onduleur et lequel répond à tous les besoins de votre équipement ? De nombreux paramètres sont à prendre en compte lorsque l’on choisit son onduleur et de nombreux modèles existent pour correspondre à chaque cas particulier. Pour notre sélection, nous avons choisi uniquement des modèles utilisant la technologie Line-interactive qui propose le meilleur compromis pour une utilisation générale.

EATON Ellipse PRO, le plein de fonctionnalités

On aime La protection efficace des appareils

La régulation de la tension

La possibilité de paramétrer directement l'onduleur sans logiciel

La batterie amovible

Plutôt compact On n'aime pas L'interface vieillotte du logiciel de configuration

L'absence de patins antidérapants

Les câbles de la batterie un peu courts qui peuvent compliquer son remplacement

Le câble USB un peu court

L’onduleur Ellipse PRO se décline en 4 modèles différents pour une puissance allant de 650 VA à 1600 VA :

ELP650FR 650 VA / 400 W

ELP850FR 850 VA / 510 W

ELP1200FR 1200 VA / 750 W

ELP1600FR 1600 VA / 1000 W

Il possède un écran LCD pour afficher les mesures en temps réel et permettre de visualiser son état. Il est doté du logiciel Eaton UPS Companion permettant un arrêt du système en toute sécurité, de configurer les paramètres de l’onduleur et de mesurer la consommation énergétique. Dans une optique d’économie d’énergie, plusieurs prises EcoControl permettent d’économiser jusqu’à 20% d’énergie.

APC Back-UPS Pro, classique mais complet

On aime Ses prises de protection réseau (RJ-11 / RJ45)

Son logiciel d'arrêt sécurisé

Régulation automatique de la tension

Alarme sonore en cas de coupure On n'aime pas Son prix un peu élevé

L’onduleur Back-UPS Pro d’APC possède une régulation automatique de la tension qui va corriger immédiatement toute variation de tension. Le principal bénéfice est la conservation de la charge de la batterie, ce qui va offrir de meilleures performances pendant les pannes. Il est également équipé d’un logiciel permettant l’arrêt automatique de votre machine et d’une alarme sonore.

Il est disponible en 5 modèles de puissance :

650 VA / 390 W

900 VA / 540 W

1200 VA / 720 W

1300 VA / 780 W

1500 VA / 865 W

INFOSEC X3 EX LCD USB, simple d’utilisation

On aime Le nombre de modèles de la gamme

Utilisation simple

Alarmes sonores

Economie d'énergie pour les petits modèles On n'aime pas Son prix

Ventilateur bruyant

L’onduleur INFOSEC X3 EX LCD USB est simple d’utilisation avec un bouton marche / arrêt unique. Il possède différentes alarmes sonores en fonction de l’état de l’onduleur.

Il existe 8 modèles différents :

500 VA / 240W

650 VA / 360 W

800 VA / 480 W

1000 VA / 600 W

1200 VA / 720 W

1600 VA / 900 W

2000 VA / 1200 W

3000 VA / 1800 W

Green Cell PRO, des onduleurs abordables

On aime Temps réduit pour le passage sur la batterie

Logiciel de gestion

Application moderne et complète

Prix On n'aime pas Ventilateurs légèrement bruyants

L’onduleur Green Cell PRO et son écran LCD existe en 5 modèles différents :

600 VA / 360 W

800 VA / 480 W

1000 VA / 600 W

1500 VA / 900 W

2000 VA / 1200 W

Il possède un logiciel de gestion complet avec une interface graphique soignée. Son temps de passage sur la batterie de l’onduleur est quasiment instantané.

Le plus important est que votre onduleur soit doté d’une puissance supérieure à celle de l’équipement qui y est relié. La somme de la puissance des équipements est la puissance totale de votre équipement, exemple : 750 W (PC) + 33 W (écran) = 783 W, dans notre cas, nous souhaitons connecter nos deux écrans et notre PC à l’onduleur, nous devons ensuite augmenter la puissance d’environ 25% afin d’obtenir une marge suffisante en cas de surconsommation : 783 * 1.25 = 978,75. Dans notre cas, nous devons donc chercher un onduleur d’une puissance supérieure à 978,75 Watts.

La puissance des onduleurs se mesure en VA (voltampères) et le constructeur fournit toujours l’équivalent en Watts qui peut varier en fonction de la gamme de l’onduleur ; de 1,7 VA pour 1 Watt à 1,1 pour les modèles les plus efficaces.

De quelle autonomie ai-je besoin ?

En fonction des risques pour lesquels vous achetez un onduleur, l’autonomie fournie par l’onduleur est plus ou moins importante. En cas de microcoupures de courant, seulement quelques secondes d’autonomie suffisent pour que votre équipement ne se coupe pas brutalement, au contraire d’une panne de courant qui pourrait nécessiter plusieurs minutes voire plusieurs heures, et dans ce cas précis nous allons plutôt rechercher une autonomie de plusieurs minutes afin d’avoir le temps de mettre en place la sauvegarde des tâches en cours et la coupure programmée de votre équipement, de façon automatisée ou non.

L’intérieur de l’Ellipse Pro 850 d’EATON, avec sa batterie visible ©Tom’s Hardware

L’autonomie d’un onduleur va dépendre du rapport entre sa puissance et celle de votre équipement, ainsi que la capacité de ses batteries. Elle est généralement fournie par le constructeur. Si vous souhaitez obtenir une très grande autonomie, il va falloir généralement s’équiper d’un onduleur bien plus puissant que la puissance de votre équipement ou de plusieurs onduleurs afin d’augmenter la puissance totale.

Quelle technologie pour mon onduleur ?

Les onduleurs sont divisés en 3 catégories :

Line-interactive

Offline

Online

Line-interactive

La technologie Line-interactive a de nombreux avantages :

Haute fiabilité

Rendement élevé

Faible consommation

Moins de composants

Température en fonctionnement plus faible

Elle possède également des inconvénients :

Au-dessus de 5000 VA, elle devient plus limitée

Ne protège pas de tous les problèmes

Les batteries sont plus souvent utilisées en cas de surtensions importantes

Pas de correction du facteur de puissance

C’est la technologie qui doit être choisie par défaut, elle répond à la grande majorité des besoins, mais dans certains cas précis, il faudra se tourner vers l’une des deux autres technologies.

Offline

Voici les avantages de la technologie Offline :

Rendement élevé (le chargeur n’a pas besoin de fonctionner en permanence)

Utilisation très simple

Prix peu coûteux

Ses principaux désavantages sont les suivants :

Protection limitée voire inexistante pendant les coupures de courant sur les irrégularités de puissance

La charge de la batterie est exposée en permanence aux surtensions et irrégularités du courant électrique, ce qui a une incidence sur le risque de perte de données ou d’endommagement du matériel

Le temps de transfert de puissance de l’alimentation à l’onduleur est limité lors d’une défaillance

C’est la technologie la moins coûteuse, mais aussi la plus limitée, elle ne va répondre qu’à peu de besoins.

Online

La technologie Offline est celle qui possède les meilleurs avantages en termes de protection :

Meilleure régulation de la tension électrique sans aucune fluctuation

Le temps de conversion du courant continu en courant alternatif est négligeable et sans interruption

Protection maximale contre toutes les irrégularités du courant électrique

C’est une technologie qui reste coûteuse et n’est pas souvent la plus adaptée :

Nécessite un gros dissipateur thermique

Perte de puissance plus importante

Efficacité réduite de l’onduleur (fonctionnement permanent)

La puissance du convertisseur est plus élevée

Plus cher que les autres technologies

Choisir son onduleur en fonction de ses fonctionnalités

Chaque onduleur possède des fonctionnalités différentes, allant d’un simple affichage d’informations, de régulation automatique de la tension, à un logiciel de gestion de l’onduleur.

Si vous avez besoin de programmer des sauvegardes et coupures automatisées, de surveiller votre onduleur à distance ou encore de déclencher une alerte sonore en cas de changement sur votre installation, vous allez devoir chercher spécifiquement les modèles qui proposent de telles fonctionnalités. Ce sera en général le cas sur de nombreux modèles à partir d’un certain prix, mais ils auront tous des spécificités différentes.

Pour résumer, pour choisir un bon onduleur, il faut tenir compte de la puissance et de l’autonomie requises, de la technologie la mieux adaptée et des fonctionnalités dont vous avez besoin.