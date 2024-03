Test Titan EVO de SecretLab : après 6 mois d’essai, notre avis complet sur cette chaise gaming

Chaise gaming Titan EVO de SecretLab € Chaise gaming Titan EVO de SecretLab 524€

SecretLab est de ces entreprises montées avec un produit en tête. Les fondateurs de la start-up – Ian Ang et Alaric Choo – n’étaient pas satisfaits des chaises gaming alors sur le marché. L’idée de lancer leur propre société est arrivée dans le courant de l’année 2014 et la Throne V1 – premier modèle de la marque – leur permet d’écouler 200 unités en une semaine, en mai 2015. Plusieurs produits se sont alors succédé jusqu’à la mise au point de la Titan EVO à partir de juillet 2021.

💰 Prix et disponibilité de la Titan EVO de Secretlab

Déjà disponible, mais exclusivement via le site de SecretLab, la Titan EVO est facturée 449, 524 ou 574 euros en fonction de sa taille. Le prix varie aussi en fonction des options retenues, le SoftWeave étant un peu plus cher que le similicuir hybride, mais nettement moins que le cuir. L’investissement est important, c’est indiscutable, mais alors que de nombreux fabricants se reposent sur une base identique ne faisant varier que quelques éléments presque cosmétiques, SecretLab revisite en profondeur le concept de la chaise gaming… pour le meilleur !

⚙️ Fiche technique de la SecretLab Titan EVO ‘Regular’

Type : chaise gaming typée « baquet »

: chaise gaming typée « baquet » Livraison : en kit, montage en quelques étapes

: en kit, montage en quelques étapes Matière de la structure : acier

: acier Matière des revêtements : SecretLab NEO (similicuir hybride), SecretLab SoftWeave (tissu), SecretLab NAPA (cuir)

: SecretLab NEO (similicuir hybride), SecretLab SoftWeave (tissu), SecretLab NAPA (cuir) Coussin appui-tête : livré, à mémoire de forme, fixation magnétique

: livré, à mémoire de forme, fixation magnétique Soutien lombaire : intégré, à 4 directions

: intégré, à 4 directions Accoudoirs : livrés, 4D avec choix du revêtement et de la couleur

: livrés, 4D avec choix du revêtement et de la couleur Dimensions de la base : 70 cm de diamètre

: 70 cm de diamètre Assise : de 45 à 52 cm de haut, 47 x 49 cm (L x P)

: de 45 à 52 cm de haut, 47 x 49 cm (L x P) Dossier : 85 cm de haut, 53 cm de large

: 85 cm de haut, 53 cm de large Inclinaison maximale : 165°

: 165° Charge maximale : 130 kg

: 130 kg Poids global : approximativement 30-35 kg

Notez qu’il s’agit ici des caractéristiques du modèle ‘Regular’ de la Titan EVO. SecretLab en distribue deux autres versions – ‘Small’ et ‘XL’ – dont les dimensions changent avec, surtout, une base plus importante (80 cm de diamètre) pour le grand modèle et des recommandations de taille différentes.

‘Small’ : conçue pour une personne de moins de 170 cm et de moins de 90 kg

‘Regular’ : conçue pour une personne de 170 à 189 cm et de moins de 100 kg

‘XL’ : conçue pour une personne de 181 à 205 cm et de moins de 180 kg

Fiche technique des trois tailles de Titan EVO, ‘small’, ‘regular’ et ‘XL’

Dans tous les cas de figure, la charge maximale reste de 130 kg, sauf pour le modèle ‘XL’ où elle passe à 180 kg. Notre test a été réalisé sur une Titan EVO ‘Regular’ dotée d’un revêtement SoftWeave (tissu) envoyée à la rédaction par SecretLab.

🛠️ Livraison en kit, montage simplissime

Dans la très grande majorité des cas, les chaises gaming sont livrées en kit, à assembler. SecretLab ne fait pas exception et sa Titan EVO nous est parvenue dans un carton relativement compact (85 x 72 x 38 cm). D’emblée, nous sommes ravis de constater que le montage se fera en suivant un guide étape par étape très clair et surtout de grande taille : pas question d’une petite feuille à peine lisible. Un reproche tout de même, le guide d’assemblage n’est pas en français, mais les images sont précises.

Autre bon point, toutes les vis sont prémontées sur les différents éléments et celles sont finalement fort peu nombreuses. Le montage ne devrait pas être bien compliqué. Une petite « boîte à outils » est tout de même fournie par SecretLab : à l’intérieur, quatre vis de rechange, dès fois qu’on parvienne à en perdre, une petite clé coudée et, surtout, une poignée sur laquelle on enfiche le tournevis. Il n’y aura donc besoin d’aucun outil supplémentaire.

Les éléments se retirent un à un du carton de la Titan EVO et le plus simple est encore de tout disposer devant soi afin de bien identifier chaque partie comme décrite dans le guide d’assemblage. Comme toujours, les choses débutent par la fixation des cinq roues sur la base étoilée. Rien à redire ici, les roues se glissent sans difficulté dans leur emplacement et leur rotation est alors parfaite. Bon point, il est aussi très simple de les retirer, si besoin.

Sur la base, on enfiche alors le vérin hydraulique lequel est ensuite surplombé de son cache en plastique, sans doute l’une des parties les plus « cheap » du Titan EVO, mais ce n’est guère gênant. Il s’agit ensuite de retirer les vis prémontées de l’assise pour être en mesure de glisser le dossier. Là, on sent toute l’expérience de SecretLab : la fixation du dossier est dotée d’une glissière de sorte qu’il est très facile de la mettre en place, même pour une personne seule.

Les quatre vis de l’assise peuvent alors être remises en place pour un maintien parfait du dossier. Notez que chaque partie était partiellement enveloppée d’une feuille explicative pour tout préciser. Notez également que le dossier dispose d’une vis rouge « de sécurité ». Elle est à retirer pour autoriser l’inclinaison du siège une fois l’ensemble monté. Il s’agit d’une protection en cas d’utilisation de la chaise par des enfants. Bien vu.

SecretLab recommande ensuite de procéder délicatement pour la prochaine étape : retourner l’ensemble assise + dossier afin de fixer la partie « commandes ». En réalité, il faut vraiment être un bourrin pour courir le moindre risque. On glisse les poignées en plastique sur les barres de métal de contrôle de la bascule/hauteur du siège et on peut visser l’ensemble sous l’assise. Là encore, les vis prémontées simplifient grandement les choses : on ne risque pas de se tromper.

Il est enfin possible de placer l’étoile de base avec ses roues sur l’assise et de retourner l’ensemble pour admirer la Titan EVO dans toute sa splendeur. Les ultimes étapes sont la pose des « dessus » de chaque accoudoir – dans notre cas des modèles avec mousse – et le placement des caches en plastique sur les côtés du dossier. Magnétiques, ils viennent masquer les vis de fixation.

🎩 Design remarquable, chaise d’une grande élégance

À moins, à la commande, d’avoir opté pour l’un des nombreux revêtements très bariolés proposés par SecretLab, la Titan EVO est un modèle d’élégance avec un design d’une grande sobriété. La marque a clairement opté pour un produit passe-partout car, nous l’avons dit, il reste possible de personnaliser très largement les choses avec des éditions dites eSport et d’autres à l’effigie de nombreuses franchises du jeu vidéo (Assassin’s Creed, Cyberpunk 2077, Overwatch…).

Deux des nombreuses décoration jeu vidéo disponibles : Cyberpunk 2077 et The Witcher

Une fois la chaise montée, difficile de ne pas être sous le charme justement. La sobriété générale tranche avec les modèles gaming de certains concurrents : SecretLab n’est clairement pas dans l’agressivité. Il est aussi intéressant de noter que la Titan EVO n’est pas aussi encombrante qu’elle pourrait le laisser penser de prime abord, et ce, malgré une assise de bonnes dimensions. Nous aurons évidemment l’occasion d’y revenir pour parler « confort ».

Autre point qu’il est intéressant de noter, le dessin du dossier est moins « baquet » que nombre de concurrents. De fait, les côtés sont moins prononcés que sur d’autres modèles. Des remarques qui n’ont évidemment aucune incidence sur les finitions du produit. Puisqu’il a fallu en passer par l’étape du montage, nous avons déjà pu vérifier l’excellent niveau de finition, marque de fabrique de SecretLab. Les vis ne forçaient pas le moins du monde par exemple.

La chaise entièrement montée devant les yeux, c’est la même chose. La qualité des différents éléments saute aux yeux, aucune vis n’est apparente dès lors que l’on place les caches magnétiques et qu’il s’agisse des accoudoirs ou du coussin appui-tête, le rendu est impeccable. Précisons d’ailleurs que pour ce dernier, SecretLab ne laisse guère de choix : c’est peut-être l’unique « défaut » esthétique, nous avons l’impression qu’il est immanquablement noir, et ce, peu importe la couleur du reste.

De gauche à droite, les trois matières au choix : similicuir hybride NEO, tissu SoftWeave, cuir NAPA

L’esthétique générale du produit est impeccable, au moins sur le revêtement tissu utilisé sur notre modèle de test. Sur certains endroits, au niveau du dossier et de l’assise notamment, le SoftWeave est complété par quelques inserts en suédine. Cela n’a pas de fonction pratique, cette « alternance » n’est là que pour l’esthétique et apporter un contraste fort bien vu au niveau des couleurs. Cela se retrouve sur les autres revêtements, les autres coloris.

Avant d’évoquer plus avant le confort de cette Titan EVO, précisons un point un tout petit peu gênant. En effet, SecretLab a opté pour une fixation magnétique des accoudoirs. L’idée est ici de permettre une personnalisation simplifiée : il suffit de commander les accoudoirs que l’on souhaite pour les adapter à une structure qui reste inchangée. Hélas, en faisant certains grands mouvements, il peut arriver qu’un accoudoir se désolidarise. Le magnétisme aurait pu être plus puissant.

🎛️ Nombreux réglages et options « ergonomiques »

Compte tenu des qualités déjà présentées de la Titan EVO, on voyait mal SecretLab se louper sur la partie réglages et, en réalité, il s’agit même d’un des atouts majeurs d’une chaise que l’on peut ajuster au plus près de sa propre morphologie. Bien sûr, la première et plus importante des choses à signaler est de prendre le modèle adapté à votre taille et à votre poids. Là, les trois options couvrent une grande amplitude, mais il est important de ne pas se tromper.

Sur notre modèle ‘Regular’, le premier et plus évident des réglages est celui de la hauteur de l’assise. Accessible, la poignée dédiée fait varier les choses de 45 à 52 cm de hauteur. Bien sûr, il faut toujours se lever pour laisser la chaise remonter au maximum et, ensuite, on peut ajuster la « descente » en jouant sur la poignée une fois assis. Pour être tout à fait honnête, nous aurions aimé que la chaise puisse descendre encore quelques centimètres plus bas, mais aucune autre ne fait mieux.

Chaise gaming Titan EVO de SecretLab € Chaise gaming Titan EVO de SecretLab 524€

SecretLab 524€

Bien sûr, à côté de la hauteur, les poignées de contrôle permettent d’agir sur l’inclinaison et la bascule de la chaise. Côté inclinaison, le maximum est de 165°, bien plus qu’il n’en faut pour être parfaitement à l’aise. Notez que l’on peut bloquer le dossier à n’importe quelle inclinaison. Pratique. Il est aussi possible de gérer le tilt (bascule) de l’assise. Là, il nous faut reconnaître un certain inconfort vis-à-vis de ce réglage, mais c’est une question de goûts.

Ce n’est pas fréquent, mais SecretLab permet d’ajuster la position en profondeur de l’assise : large – les séants imposant remercient la marque – on ne peut l’avancer/la reculer que de quelques centimètres, mais cela fait la différence et permet un plus grand confort au niveau du dos. Le dos justement, SecretLab a la très bonne idée d’intégrer un soutien lombaire au dossier de sa chaise. Un soutien dont on règle la hauteur et l’intensité au moyen de deux poignées placées derrière le dossier.

Au premier coup d’œil, on se dit qu’un tel placement n’est pas des plus judicieux : il faut presque se lever pour agir sur les poignées. En réalité, c’est sans doute fait exprès car SecretLab insiste sur le fait qu’il ne faut pas appuyer sur le dossier lorsque l’on ajuste le soutien lombaire. Alors bien sûr, à force d’essais/erreurs, le réglage est plus long, mais au moins on ne risque pas la casse. De plus, il ne faut en vérité que quelques minutes pour trouver l’ajustement adéquat.

Sur les côtés de la Titan EVO, on retrouve bien sûr deux accoudoirs dits « 4D ». C’est-à-dire qu’ils se règlent de multiples manières : en hauteur, en profondeur, mais aussi sur les côtés et en orientation. C’est simple, très précis et les accoudoirs restent fermes. Rien à redire. Enfin, le coussin appui-tête ne nécessite que peu d’explications : il est plutôt épais, bien rembourré et sa fixation magnétique nous permet d’ajuster très simplement sa position, sans aucune limitation.

🛋️ Et alors, les fesses dessus, est-ce confortable ?

Inutile de tourner autour du pot, les fonctionnalités d’une chaise gaming sont intéressantes bien sûr, mais le plus important reste malgré tout le confort que l’on ressent une fois les fesses posées sur l’assise. Selon le cas, elle peut effectivement accueillir notre séant de nombreuses heures d’affiler, parfois en pleine chaleur. Eh bien rassurez-vous, SecretLab ne faillit pas à sa réputation et la Titan EVO est tout simplement l’une des meilleures chaises gaming passées sous notre postérieur.

Attention, nous ne comparons pas ici à des modèles ergonomiques du type Herman Miler certes d’excellente facture, mais dont les tarifs ne sont pas loin du double voire du triple de ce que nous demande SecretLab, pourtant déjà pas le constructeur le plus abordable sur le marché. Il convient donc de raison garder et de comparer la Titan EVO à des modèles de gamme similaire. La comparaison est donc simple : c’est la meilleure.

D’emblée saluons la fermeté de la mousse utilisée à la fois pour l’assise et pour le dossier. Nous ne pouvons pas encore juger sur une période très longue, mais après plus de six mois d’utilisation quotidienne, la densité de cette mousse ne semble pas devoir faiblir. Nous sommes toujours aussi confortablement assis, maintenu sans être enserré. La longévité du matériau ne semble pas devoir être critiquable alors que sa fermeté évite tout fatigue.

Un rembourrage trop dur pourrait être douloureux, mais un rembourrage trop mou serait propice à l’enfoncement, peu agréable. Avec la Titan EVO, on sent que l’on est prêt pour de nombreuses heures de jeu/travail sans ressentir la moindre fatigue, la moindre souffrance. Notez toutefois que nous sommes relativement loin du poids maximal conseillé pour cette Titan EVO (75 kg vs. 100 kg), il y a donc peut-être une réserve à formuler à ce niveau.

La robustesse de la structure est un autre point particulièrement agréable à l’utilisation de la Titan EVO. Peu importe les conditions et la position adoptée, nous n’avons jamais eu l’impression de forcer sur le châssis de la chaise. À aucun moment, les réglages n’ont donné de signe de faiblesse et les « craquements » – un peu inévitables sur certains ajustements – ne sont pas inquiétants. Très franchement, nous n’avons trouvé mieux qu’en mettant deux fois le prix de cette chaise.

Enfin, deux bémols à ces louanges. D’abord, démonter le vérin hydraulique pour ranger la chaise dans son carton est très difficile : on ne le fera pas souvent, mais il serait bon qu’un système plus pratique soit imaginé, tous les constructeurs étant dans le même cas. Par ailleurs, nous n’avons pas testé la Titan EVO au plus fort d’un été caniculaire. Le SoftWeave évacuera sans doute mieux la transpiration que le cuir/similicuir, mais un revêtement maillé type « mesh » sera encore meilleur.

🧐 Notre verdict sur la chaise gaming SecretLab Titan Evo