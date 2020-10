The Beast : un boîtier capable de refroidir 400 W de manière passive

Si vous êtes à la recherche d’une machine refroidie de manière passive, autrement dit totalement silencieuse, et que le petit boîtier UP2 de Turemetal avec sa capacité à dissiper 55 W pour le processeur ne vous suffit pas, le boîtier The Beast de MonsterLabo joue dans une autre catégorie. Le monstre peut en effet dissiper jusqu’à 400 W de manière totalement passive, et jusqu’à 600 W en mode actif. En détail, en mode passif, il supporte un processeur avec un TDP de 150 W et un GPU avec un TDP de 250W ; en mode actif, ces valeurs passent à 250 W et 320 W respectivement.

Quand on regarde ses caractéristiques, la bête n’a pas usurpé son titre. Son ossature se compose d’acier (2,5 mm) et de verre trempé (6 mm). Ses mensurations : 450 x 380 x 210 mm. Son poids : « lourd », rapporte MonsterLabo, sans donner de valeur précise. L’animal jouit d’une imposante musculature, avec deux radiateurs géants de 3 kg chacun, vingt caloducs de 6 mm de diamètre, et six ponts thermiques en cuivre. Pour atteindre les 600 W, MonsterLabo a prévu deux emplacements pouvant chacun accueillir une turbine de 140 mm.

Ryzen 7 3800XT et RTX 2080 Super refroidis passivement

Ce boîtier The Beast est compatible avec les cartes mères mini-ITX à ATX. Il offre suffisamment de place pour quatre disques de 3,5 pouces ou huit de 2,5 pouces. La longueur maximale du PCB de la carte graphique ne doit pas excéder 290 mm.

Selon MonsterLabo, The Beast est susceptible de refroidir passivement un processeur AMD Ryzen 7 3800XT et une carte NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Pour la RTX 3080 ou la RTX 3090 et leur TDP de 320 W et 350 W, un ou deux ventilateurs sont sans doute nécessaires.

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour commander The Best à un tarif de 680 euros. Les livraisons débuteront en février 2021. Pour ceux qui ratent le coche, la bestiole déboulera chez les revendeurs à partir du deuxième trimestre. Le prix sera alors de 790 euros.