The Witcher 3 : les graphismes de la version Next-Gen comparés à ceux du jeu original

En fin de semaine dernière, CD Projekt RED a présenté la mise à jour Next-Gen de The Witcher 3. Le studio a publié une bande-annonce ainsi qu’un “REDstreams” d’une trentaine de minutes dévoilant plusieurs séquences de cette version. Bien que la mention « pas représentatif du jeu final » soit apposée sur les vidéos, des YouTubeurs (ElAnalistaDeBits et Cycu1) ont entrepris de comparer les versions originale et Next-Gen de The Witcher 3. Vous pouvez visionner les vidéos ci-dessous, précédées de celle de CD Projekt RED.

Nous avons détaillé toutes les nouveautés de la version Next-Gen dans la précédente actu. Rappelons ici qu’elle intègre du ray tracing, des textures améliorées, la prise en charge des technologies NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2.0 et diverses améliorations QoL (Quality of Life). Ces différences ne sont pas flagrantes dans les vidéos ci-dessus. Pour être tout à fait honnête, pour notre part, nous aurions parfois eu du mal à déterminer à quelles versions correspondent les images sans les légendes.

Une mise à jour disponible le 14 décembre

The Witcher 3 Next-Gen sortira le 14 décembre. Cette mise à jour sera proposée gratuitement aux détenteurs du jeu sur PC et consoles.

Si vous êtes sur PC et que ne vos possédez pas ce jeu, Steam propose ses différentes éditions à -80 % jusqu’à demain.

Voici le descriptif de The Witcher 3 : Wild Hunt : “Porté par son scénario, The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôles en monde ouvert, dévoilant un univers fantastique visuellement bluffant et plein de choix déterminants. Dans The Witcher, vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres professionnel chargé de retrouver l’enfant de la prophétie dans un vaste monde ouvert, rempli de villes marchandes, d’îles pirates, de cols montagneux dangereux et de cavernes oubliées à explorer.”