CD Projekt RED présente la mise à jour Next-Gen de The Witcher 3

À la mi-novembre, CD Projekt RED annonçait que son attendue version next-gen de The Witcher 3 sortirait le 14 décembre. Le studio se limitait à mentionner des effets de ray tracing intégrés au titre. Finalement, à l’occasion d’un livestream diffusé il y a quelques heures, les développeurs ont détaillé un programme bien plus complet : cette version next-gen ne se limitera pas à l’intégration du ray tracing mais ajoutera des textures améliorées, dont certaines héritées de mods. Les développeurs auraient notamment approché Hulk-Hogan, le créateur du célèbre HD Rework Project. En outre, la mise à jour ajoutera la prise en charge des technologies NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2.0. Elle proposera aussi un réglage Ultra+ sur PC.

Voici tous les ajouts de cette mise à jour :

Illumination globale par traçage de rayons

FSR 2 et DLSS

Mode photo

Nouveau mode graphique Ultra+

Mode performance pour consoles (60 images par seconde)

Mode qualité avec RTGI (Ray Traced Global Illumination) et FSR2 pour consoles

Nouvelles perspectives de caméra

Textures et feuillages retravaillés

Progression croisée entre consoles et PC

Améliorations QoL (Quality of Life).

© CD Projekt RED

The Witcher 3 actuellement en promo sur Steam

Cette mise à jour The Witcher 3 Next-Gen sera gratuite pour les détenteurs du jeu. Si vous faites partie des rares à ne pas le posséder, sa version de base est actuellement proposée pour 6 euros sur Steam dans le cadre des soldes d’automne ; la The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition se négocie 10 euros. Rappelons que The Witcher 3 est paru en mai 2015. Notez également que le studio a officialisé un nouveau jeu The Witcher en mai dernier.

La page Steam du titre précise : “En achetant ce jeu, vous recevrez une mise à jour next-gen gratuite le 14 décembre !

Porté par son scénario, The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôles en monde ouvert, dévoilant un univers fantastique visuellement bluffant et plein de choix déterminants. Dans The Witcher, vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres professionnel chargé de retrouver l’enfant de la prophétie dans un vaste monde ouvert, rempli de villes marchandes, d’îles pirates, de cols montagneux dangereux et de cavernes oubliées à explorer.”